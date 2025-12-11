■2025Jリーグアウォーズ（11日、横浜アリーナ）

J1リーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が11日に、横浜アリーナで行われ各賞が発表された。ベストイレブンは、7クラブから選出され、9年ぶりのJ1制覇を成し遂げた鹿島アントラーズからは、GK・早川友基（26）、今季21ゴールで得点王に輝いたFW・レオ セアラ（30）、DF・植田直通（31、鹿島アントラーズ）の3人が選ばれた。初受賞が11人中10人と、フレッシュな顔ぶれが揃った。

初受賞となった鹿島のFW・レオ セアラは「シーズン当初は難しい時期もありましたけど、それを乗り越えてタイトルを取りました。そういう雰囲気のあるチームだと思います」と喜んだ。最優秀ゴール賞も受賞し、「毎日の積み重ねで自然とゴールは生まれてくると思っているので、そういう意味では自分だけではなく、チームの勝利ということを大事にしている。まずはチームの勝利が第一だと思っている」と語った。

同じく初のベストイレブンとなったレオ セアラのチームメートでもあるGK・早川は「いろんな方のおかげで、非常に充実したシーズンを過ごさせてもらったと思います。優勝という経験もさせていただいて、本当に自分に関わる皆さんに本当に感謝を伝えたい」と、周囲への感謝を述べ、「早川友基がいれば入らない、勝てるって思わせるようなゴールキーパーになりたいと思いますし、満足することなく、どんどんレベルアップしていきたい」と、さらなる向上を誓った。

【ベストイレブン】

【GK】

早川友基（26、鹿島アントラーズ）初

【DF】

植田直通（31、鹿島アントラーズ）初

古賀太陽（27、柏レイソル）初

荒木隼人（29、サンフレッチェ広島）初

【MF】

小泉佳穂（29、柏レイソル）初

稲垣祥（33、名古屋グランパス）2回目

田中聡（23、サンフレッチェ広島）初

【FW】

レオ セアラ（30、鹿島アントラーズ）初

相馬勇紀（28、FC町田ゼルビア）初

伊藤達哉（28、川崎フロンターレ）初

ラファエル エリアス（26、京都サンガF.C.）初

＊写真は鹿島アントラーズのレオ セアラ選手

