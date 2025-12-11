Ãæ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÌö¿Ê¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¹ñºÝÅª¤ËÃøÌ¾¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖLMArena¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£É´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¤Î¡ÖÊ¸¿´¡×¤Ï¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®Ç½ÎÏ¤ÇÀ¤³¦2°Ì¡¢Ãæ¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÊ¸¾ÏºîÀ®¡¢Ê£»¨¤ÊÄ¹Ê¸Íý²ò¡¢»Ø¼¨¤Î½ç¼é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£»ë³ÐÍý²òÇ½ÎÏ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ1°Ì¡¢À¤³¦¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÒÉè¤Î¡ÖGLM-4¡¥6¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¥³¡¼¥ÉÀ¸À®Ç½ÎÏ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼çÎ®¥â¥Ç¥ë¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£Ç¯½é¤á¤ËDeepSeek¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¹ñºÝÅª¤ËAIÊ¬Ìî¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¥Ö¡¼¥à¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÏAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¹ñºÝ¶¥Áè¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ³×¿·¡¢¼ÂÍÑ²½¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢À¸»ºÀ¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÈ¯Å¸¤òÆ³¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025É´ÅÙÀ¤³¦Âç²ñ¡×¤Ç¡¢É´ÅÙ¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥ê¡¼¡ÊÍûÉ§¹¨¡Ë»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºÇÂç¤Î±þÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ¤Î¹¹¿·Â®ÅÙ¤³¤½¤¬Í£°ì¤Î¡Ø¾ë¤ò¼é¤ëËÙ¡Ù¤À¡£²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óµ»½Ñ¡¢¥³¡¼¥É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈÆÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¼«Î§Åª¤Ë¿Ê²½¤·¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ëºÇÅ¬²ò¡Ù¤òÃµ¤ëµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Îµ»½Ñ¹¹¿·Â®ÅÙ¤¬ºÇ¤âÂ®¤¤¹ñ¤Î°ì¤Ä¤À¡£º£Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤¬È¯É½¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î¿ô¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂ¿¡Ê40¡ó¡Ë¤Î1509¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø´ØÏ¢¸¦µæµ¡´Ø¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖAI¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ý¡¼¥È2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹âÀÇ½AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¿ô¡¦¼Á¤È¤â¤ËÀä¤¨¤º¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤È³°¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë´Ö¤ÎÀÇ½º¹¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³«È¯¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤È¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖHuggingFace¡×¤Î¶¦Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¤³¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¥·¥§¥¢¤Ï17¡¥1¡ó¤ËÃ£¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î15¡¥8¡ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¤³¦Âè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤ÉHuggingFace¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢É´ÅÙ¤Î¡ÖÊ¸¿´¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë»×¹Í¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¡¢À¤³¦¥â¥Ç¥ëÁí¹ç¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈÀ¤³¦¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë¥â¥Ç¥ë¡¦¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£É´ÅÙµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÄÄ¾°µÁ¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥¤¡¼¡ËÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢É´ÅÙ¤Ï1000·ï°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼çÆ³¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¹×¸¥¼Ô¤ÏÎß·×¤Ç2Ëü1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë´Ö¤Î¶¥Áè¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¶¥Áè¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðÈ×¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÁ´Êý°ÌÅª¤Ê¶¥Áè¤À¡£´ðÈ×¤È¤Ê¤ë±é»»Ç½ÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº«ÐÕ¿Ä¡×¡Ö¾ºÆ¡×¡Ö´¨Éðµª¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¹ñ»ºAI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¤¬µÞÂ®¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É´ÅÙ¤¬ºÇ¶áÈ¯É½¤·¤¿¿·À¤Âå¤Îº«ÐÕ¿ÄÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÀÇ½¤È¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¡¢¤è¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤AI±é»»Ç½ÎÏ¤òÃæ¹ñ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É´ÅÙ¤Î¡ÖÈô槳¡×¡¢²Ú°Ù¤Î¡Ö¾º»×¡×¡¢Û¥»ë¤Î¡ÖÅ·¸µ¡×¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«AI³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤â¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¡¢¡Ö¤è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿¡×Êñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤½¤Î±þÍÑ¤Ë¤¢¤ë¡£Ä¶Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í¸ý¤ÈËÉÙ¤Ê¶È³¦±þÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ºÇ¤â¥·¡¼¥ó¤¬Â¿ÍÍ¤Ç¡¢ºÇ¤âÈ¯Å¸¤¬µÞÂ®¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¼Â¸³¾ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÅÅÎÏÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢É´ÅÙ¤Ï¡ÖÊ¸¿´¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¹ñ²ÈÅÅÌÖ¸ø»Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¸÷ÌÀÅÅÎÏÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ËÜ¼ÒµÚ¤Ó27¤Î¾Ê¥ì¥Ù¥ë»Ù¼Ò¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÅý°ìÅª¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊAIµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëAIÅÀ¸¡¤òÉáµÚ¤µ¤»¡¢Ç¯´Ö500Ëü´ð¤ÎÁ÷ÅÅÅã¤ÎÅÀ¸¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿ÍÅªÅÀ¸¡²ó¿ô¤ò40¡óºï¸º¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥Ã¥×-¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯-¥â¥Ç¥ë-±þÍÑ¡×¤òÌÖÍå¤¹¤ëÁ´¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤ÎÆÈ¼«Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢É´ÅÙ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëµ»½Ñ¤ò¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢¶âÍ»¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤Åù¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¡ÖÈô槳Ê¸¿´¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Ï2333Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢´ë¶È76Ëü¼Ò¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ó¥ó¡¦¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖAIÇ½ÎÏ¤¬ÆâÌÌ²½¤µ¤ì¡¢°ì¼ï¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢AI¤Ï¤â¤Ï¤ä¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸»ºÀ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/NA¡Ë