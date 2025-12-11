職場で配りたい「山形県のお土産」ランキング！ 2位「ラスクフランス」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末の挨拶や新年の集まりなど、日頃の感謝を伝える機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、確実に喜んでもらえる特別な手土産を選んでみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「軽くて持ち運びがしやすく、味も美味しいから」（50代女性／埼玉県）、「オシャレなラスクは女性が多い職場に向いてそう」（20代女性／大阪府）、「サクサクっとすぐに食べられるので職場のお土産向きです」（50代女性／青森県）といった声が集まりました。
回答者からは「好き嫌いなく老若男女食べれそうだから」（20代女性／福岡県）、「あっさりしてて触感もカリカリでいいです」（60代女性／千葉県）、「薄焼きの軽い塩味で甘いものが苦手な人にも喜ばれ、個包装で手が汚れないから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ラスクフランス（CYBELE）／30票山形県に本社を置くCYBELEの「ラスクフランス」は、サクサクとした食感と多彩なフレーバーが人気の洋菓子です。日持ちが良く、個包装で配りやすい点、そしておしゃれな洋菓子である点が、職場での配布に適していると評価されました。
1位：オランダせんべい（酒田米菓）／51票山形県酒田市の酒田米菓が製造する「オランダせんべい」が1位となりました。薄くてパリッとした食感の塩味のせんべいで、その素朴ながらも飽きのこない味わいが人気です。個包装で配りやすく、老若男女問わず食べやすいという点が、職場での配布に最適なお土産として最も支持を集めました。
