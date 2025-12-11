放送近づく『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

仲野大賀「兄の秀吉役の池松壮亮さんとは常に相談をしながら撮影を進めています。信長役の小栗旬さんには…ひどい目にあわされながら（笑）

1月4日のスタート（※初回15分拡大版 NHK総合 夜8:00〜ほか）を前に、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は武芸に優れたあの武将をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

森可成

ーー武芸に優れ、特に槍（やり）の名手として知られる。信長の近習となる森成利(乱、いわゆる蘭丸)は可成の息子。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜水橋研二さん コメント＞

オファーをいただいた時、お話を聞いて戦国時代の織田・豊臣・徳川を中心としたこの時代は、もともと一番好きな歴史の時代でしたので、とても嬉しかったです。

撮影現場で、織田家臣の皆さん、年長の諏訪太朗さんを中心にみんなで会話がはずみ、輪になって話していると、そこへ殿が様子を見にいらっしゃる。

そんな風景を目の当たりにした時「幸せな時間だな」と感じました。まるで当時にタイムスリップしたような、不思議で温かい瞬間でした。

豊臣兄弟をはじめ、共演者やスタッフの皆様から日々多くの刺激をいただいています。

その感謝を作品にしっかりと注げるよう、心を込めて取り組んでいます。

ーーー

【放送予定】

2026年1月4日（日）スタート ※初回15分拡大版

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

