五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」が、2026年1月10日より放送開始となるTVアニメ『デッドアカウント』（テレビ朝日系）のオープニングテーマに決定。あわせて、同楽曲が1月14日に配信リリースされる。

（関連：【映像あり】五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」使用 TVアニメ『デッドアカウント』第3弾PV）

『デッドアカウント』は、渡辺静による講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画作品を原作としたアニメ作品。炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる“現代式の除霊バトルアクション”が描かれている。

新曲「デッドエンド」は、原作をじっくりと読み込みながら時間をかけて制作された楽曲。レコーディングには、ギターにエンドウアンリ（Grape Kiki）、ドラムに歌川菜穂（ex.赤い公園）が参加し、原作が持つ世界観や疾走感、奥に潜む深い感情を損なわないよう、一音一音に心を込めて制作されている。

ジャケット写真は、五十嵐のグッズやMVも手がけるデザイナー mitoによるデザイン。“シリアス×ポップ”をテーマにしており、楽曲タイトル「デッドエンド」（行き止まり）から着想し、“弱さや葛藤と向き合う自分の内側を覗き込む”という視点をモチーフとしている。

また、本日12月11日に公開された『デッドアカウント』のPV第3弾にて、同楽曲をいち早く聴くことができる。

（文＝リアルサウンド編集部）