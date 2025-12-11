¼Â¤ÏÆüËÜ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎàºÊá±é¤¸¤¿ÊÆ¹ñ¿Í½÷Í¥¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¡×¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤ÎàºÊá¤ò±é¤¸¤¿ÊÆ¹ñ¿Í½÷Í¥¤ÎÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÊÆ¹ñ»þÂå¤Ë·ëº§¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÊ¡¦¥Þ¡¼¥µ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¡¼¥·¥ã¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡£°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹õ¿Í¤ÈÇò¿Í¤Î·ëº§¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÈá·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥ß¡¼¥·¥ã¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Êª¸ìÃæ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ê»×¤¤½Ð¡×¡ÖÈà¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤Î±éµ»¤â°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¦¥¨¥¤¥Ö¡×(ÅìµþÅÔ)¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¡¼¥·¥ã¤Ï¥«¥Ê¥À¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É⼤³Ø¤Çµ¡³£⼯³Ø¤òÀì¹¶¡£¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø(MIT)¤Ç¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È⼯³Ø¤ä¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Û⾊¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¥Ü¥¹¥È¥ó⽣¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤òÆàÎÉ¸©¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é⽇ËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¡¢⽇ËÜ¤òÂè⼆¤Î¸Î¶¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤â⽇¾ï²ñÏÃ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ÆÃµ»¤ÏÎ¦¾å¡¢Ã»µ÷Î¥⾛¡¢⾛¤êÉýÄ·¤Ó¡¢3ÃÊÄ·¤Ó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡¢¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼ ¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¡¢¾è⾺ ¡¢¥è¥¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡¢⽔±Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢ÂÎÁà¡¢¥¸¥ã¥º¤È¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤·ÐÎò¤ÈÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ë¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¡×¡ÖÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥Ä¥é¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¾Ð´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤Ç¤´³èÌö¤ò¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Á´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£