Âè2ÏÃÅÐ¾ì¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¹¹¿·
¡¡TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÏÃ(2023Ç¯11·î)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸Í±£channel¡×¤¬¡¢10Æü¤Ë¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£¸Í±£channel¤È¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÏÃ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Í¶õ¤ÎÂ¼¡Ö¸Í±£Â¼¡×¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¼Âºß¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤ÏàÎëÌÚ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹á¤ÈÌ¾¾è¤ë³°¹ñ¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅÁ¾µ¤ò±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¸ÞÉ´´úÆ¬(¤¤¤ª¤¤Ù)°ìÂ²¡×¡Ö´ä¸ÍÅÁÀâ¡×¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Ææ¤Î³°¹ñ¿Í¡¦ÎëÌÚ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÂ¸ºß¡£¡ÖÎëÌÚ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ã¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¢¤ÎÎëÌÚ²È¡©¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÂèÆóÏÃ¤ÎÎëÌÚ²È¤Î±ó¤¤¿ÆÀÌ¤«¤Ê¡©¤ê¤µ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤È¤³¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤ÏŽ¤Ž¤Ž¤¤ó¤¥¤â¤¦¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ó¤Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÇ¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÉúÀþ¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤Èº®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤ÎºÇ¿·²ó¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¡ÖÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È100Ç¯¤Îµ§¤ê¡×¤Ï¡¢17Æü¤È24Æü¤ËÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÊüÁ÷Í½Äê¡£