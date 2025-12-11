¡Ö¤¨¡¢Â©»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó?!¡×¼¡ÃË¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é¡ª60ºÐÇÐÍ¥¡¦Éã¤Îà¥¨¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Ê¡×
Â©»Ò¤¬¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È
¡¡60ºÐÇÐÍ¥¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1·î4Æü‼¡×¤È¤Î¤ßµ¤·¤Æ2026Ç¯1·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÌî±ÑÍº(60)¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÂ©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì(32)¤È¡¢½¨Ä¹¤Î·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼(35)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤¬Â©»Ò¤Î½Ð±é¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤éSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ª¾Ð¡¡¿Æ»Ò¶¦±é¤â¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤±éµ»¤¹¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤´»ÒÂ©¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¡×¡ÖV¥·¥Í³¦Âç¸æ½ê¡¡ÃæÌî±ÑÍº¤ÈÂ©»Ò¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡£»÷¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¤¨¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤Ã¤ÆÃæÌî±ÑÍº¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó⁈¤¤¤ä¥Þ¡¼¥¸¤Ç¤·¤é¤ó¤«¤Ã¤¿...¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÃçÌî¤ÏÃæÌî¤Î¼¡ÃË¡£2006Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡Ö°¦¤Ë¥¤¥Ê¥º¥Þ¡×(23Ç¯)¤Ç¿Æ»Ò¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£