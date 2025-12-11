〈熊本・保育園の女児に強制性交で逮捕〉「女の子にモテて…電話番号つきのチョコをもらった」そうメディアに自慢していた53歳ベテラン保育士「昔から男性保育士の必要性を訴えていた熱い人」　

熊本県内の保育園で保育士が女児に性的暴行を働くという事件が起きていたことが12月9日、熊本県警の発表でわかった。強制性交等の疑いで逮捕されたのは、団体職員の林信彦容疑者（53）で、逮捕直前まで児童を襲ったとされる保育園に勤務していたという。保育園の専門学校で一緒だった知人は「彼は女児にモテていた」などと語る。

「性的な欲望を我慢できなかった」と供述

事件の舞台となったのは、熊本市と阿蘇山の中間に位置する大津町。人口が3万6502人（2025年11月末時点）の小さな町だ。

熊本県警は9日、強制性交等の疑いで保育園に勤務する団体職員の林信彦容疑者（53）＝同県大津町美咲野＝を逮捕したと発表した。

林容疑者は2019年、自身の勤務先の保育園に通っていた女児に対して、施設内で性的な行為をした疑いがもたれている。

「2024年4月30日、被害者の保護者から『娘が性的な被害に遭った』と被害届が出されたことで、事件が明らかになりました。林容疑者は『性的な欲望を我慢できなかった』と供述し、容疑を認めています」（社会部記者）

保育園の近隣住民が園のことをこう説明する。

「あそこは1971年に開設され、昔からある施設。幼稚園もすぐ近くにあって3階建ての建物でね。何人保育士の人がいるのかはわからないけど、2、3人は男の職員を見かけたことはあるけど、名前までは知らないわな。

これまでなんか事件があったとか聞いたことないし、地元で通わせている人たちの間でも『いい先生（保育士）ばかり』って言ってるくらいで、保育園としての評判もいいよ。事件自体は新聞を見て知ってるけどよ、これまで悪い話なんか聞いたことなかったのにな」

保育園の関係者によると、林容疑者は2014年から事件を起こした同施設で勤務しており、2024年度と2025年度は2歳児クラスを受け持っていたという。

保育園の園長は集英社オンラインの取材に対して、「申し訳ありません」と何度も言葉を重ね、「取材をお断りします」と回答を控えた。

今の保育園で働く前は民間企業で働いていた

保育園の運営団体である社会福祉法人の担当者は、「林容疑者については逮捕される前日まで保育園の方で普通に働いていたので、私たちも逮捕と聞いて青天のへきれきと申しますか、何と言っていいか……」と戸惑いを隠せない様子だ。

「警察から保育園のほうに『逮捕しました』と連絡がきて、それで本部の方に報告は上がってきたのですが、詳細については確認中です。捜査段階でも保育園への聞き取りはなかったみたいなので、本当に驚きました。

ウチに来る前は民間企業にいたのですが、かなり昔にウチではない別の保育園で働いていました。昔のことでしたし、なぜその保育園を辞めたのかは聞いていません。

少なくともウチに来てからは問題行動や今回のような事件の兆候というか、保育士としておかしいという話は本部に一度も上がってきたことはありません。

どちらかというと真面目で評判もいい保育士というふうに報告を受けていました。これまでに保護者から何らかのクレームがきたなどの報告も受けておりません」

保育園の設置や運営をめぐっては、市区町村が許可や監督をすることと定められている。

大津町役場の子育て支援課の担当者は、「該当職員の細かな経歴についてですが、私どもでは詳しく把握していない」とし、「市区町村は認可権限を持つ立場ですので、保育園に在籍する保育士の人数を把握していますが、一人ひとりの採用時期や仕事ぶりまでは把握しておらず、私どもからお答えできる内容はございません」と回答した。

「昨日（9日）の午後に園から報告がありました。その際に逮捕されたという事実について淡々と連絡があった形です。過去の問題行動などについては、私たちもまだ把握できておりませんので、これから聞き取り等を進めていくところです」（子育て支援課担当者）

「電話番号つきのチョコをもらった」自慢げにメディアの取材に

林容疑者と30年前に交友関係があった男性は、今回の逮捕について「知りませんでした。そんなことをする人とは思えない」と動揺していた。

「林容疑者とは熊本市内の保育士養成を目的とした専門学校で一緒でした。いまは閉校しています。当時は男子学生が少なく、クラスの1/10程度で女子学生が多かったです。

林さんとは同期として授業や実習に一緒に出ており、真面目な印象です。変わった性癖などとそういった話も聞いたことはありませんでした。

遠い昔の記憶ですからあいまいですが、どうやら一度大学を出ており、そこで保育園のアルバイトをしたことで保育士になりたいと考え、卒業後に入学をしていたそうです。

実習では、園に通う女児からモテており、電話番号付きのチョコをもらったと自慢げにメディアの取材に話していたことは覚えています。

当時は男性の保育士は今よりも少なかったですから。保育業界における男性保育士の必要性を飲みの場で訴えるなど、情熱を持っていた印象ですね。

その後は民間企業に就職したと聞いてはいますが、町内の（別の）幼稚園が開設されたときには応援歌を応募して園から採用されて、町の広報誌に載るなど、保育業界とは常に関わりをもっていたと思われます。いまはただ、こんな事件を起こすなんてショックというよりは、女児の心境を考えると怒りが込み上げてきます」

林容疑者は現在も取り調べを受けており、県警は余罪がないかも含め慎重に捜査を進めている。

