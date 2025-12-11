À¤µª¤Î°ìÀï¤«¤é28Ç¯...¹âÅÄ±äÉ§à400ÀïÌµÇÔ¤ÎÃËá¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶³´¡Ö³ÊÆ®µ»¹¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Öº£¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤È¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ±äÉ§(63)¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÂÐÀï¤·¤¿à400ÀïÌµÇÔ¤ÎÃËá¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÇ¯¿¶¤ê¤Î¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£¤¤¤ä¡¼¡¢ÎÉ¤¶ÛÄ¥´¶¤È½¸ÃæÎÏ¤¬MAX¾õÂÖ¤ÇÂ³¤¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤¿´¶³Ð¡£ºÇ¹â¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î´ã¸÷±Ô¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¿´Äì°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¿¿¤Ë¶Ë¾å¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤ß¤è¡×¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¹ðÇò¤·¤¿à400ÀïÌµÇÔ¤ÎÃËá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼(66)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ò¥¯¥½¥ó¤«¤é½À½Ñ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³ÊÆ®µ»¹¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¥Þ¥¸¤Ê½À½Ñ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸«¤¿¤¤¤ï¡×¡ÖÅ¨ÂÐ¤·¤¿Æó¿Í¤¬¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÄÁÇÅ¨¤ä¤Ê¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ÎÀï¤¤¤«¤éÌó30Ç¯·Ð¤Á¡¢º£¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤È¤Ï¤Í¡£´¶³´¿¼¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÅÄ¤È¥Ò¥¯¥½¥ó¤Ï1997Ç¯10·î¡ÖPRIDE.1¡×¤ÇÂÐ·è¡£ºÆÀï¤ÏÍâÇ¯10·î¤Ë¡ÖPRIDE.4¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2Àï¤È¤â¹âÅÄ¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖPRIDE¡×¤Ï¤³¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£