「これは文句なしだね」「そりゃそうだ」鹿島守護神のMVP選出にネット反響！「マジで誇らしい！」「おめでとう！」
Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催。最優秀選手賞には、９年ぶり９度目のリーグ制覇を果たした鹿島アントラーズのGK早川友基が選ばれた。
今季もシーズンの全試合にフルタイム出場。何度もビッグセーブを披露し、“早川のおかげ”で勝点を手にした試合は少なくなかった。
26歳守護神の受賞に、ネット上では「マジで誇らしい！」「これは文句なしだね」「おめでとう！」「そりゃそうだ」「GKでMVPは凄いよ」「素晴らしい！」「納得のMVP」「すげぇぇぇ」「今シーズンはスーパーだったもんね」など称賛や祝福の声があふれた。
なお、鹿島からのMVP選出は16年ぶり４人目。GKの受賞としては2010年の楢粼正剛氏以来、15年ぶり２回目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】21ゴールで鹿島のJ１制覇に貢献！ 得点王レオ・セアラが喜び「チームメイトと切磋琢磨したこで、もたらされたタイトル」
