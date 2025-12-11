2025年シーズンのMVPに選ばれた鹿島の早川。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催。最優秀選手賞には、９年ぶり９度目のリーグ制覇を果たした鹿島アントラーズのGK早川友基が選ばれた。

　今季もシーズンの全試合にフルタイム出場。何度もビッグセーブを披露し、“早川のおかげ”で勝点を手にした試合は少なくなかった。
 
　26歳守護神の受賞に、ネット上では「マジで誇らしい！」「これは文句なしだね」「おめでとう！」「そりゃそうだ」「GKでMVPは凄いよ」「素晴らしい！」「納得のMVP」「すげぇぇぇ」「今シーズンはスーパーだったもんね」など称賛や祝福の声があふれた。

　なお、鹿島からのMVP選出は16年ぶり４人目。GKの受賞としては2010年の楢粼正剛氏以来、15年ぶり２回目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

