¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤¬11Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¶Øîþ4Ç¯9·î¤¬³ÎÄê¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê40¡Ë¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
³À²Ö»á¼«¿È¤âÂç¤Î¶¥ÇÏ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë´é¤È¡¢¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¡Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Î°¿Í¤ÈÁ±¿Í¤Î´é¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë1¡ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¶â¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¸¶ºîÎÁ¤Ç¤â¾ÓÁü¸¢¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Èà¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï99¡¦999¡ó°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±ËÍ¤ÏÆ±¾ð¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ò¤ß¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢°ìÊ¿Ìò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£²Æì¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
³À²Ö¤ÏµÜ¸ÅÅç½Ð¿È¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆáÇÆ½Ð¿È¤ÇÊì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£
ÊÆÂç¼ê·ÝÇ½¥µ¥¤¥È¡ÖDEADLINE¡×¤Ê¤É¤Ï10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡Ë¿Íµ¤±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥ó´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©·ÏÀ©ºî²ñ¼Ò¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²¡¼¥È»±²¼¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖStarz¡×¤¬À©ºî¡£Æ±¼õ·º¼Ô¤¬ÊüÏ²¼Ô¤«¤éÂçÃ«¤ÎÄÌÌõ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿ÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡£