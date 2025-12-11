放送作家でタレント野々村友紀子（51）が11日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。渋谷区でごみをポイ捨てした通行者から2000円の過料を取る内容の条例が区議会で可決されたことについてコメントした。

MC石井亮次が、10日に可決した渋谷区の「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」について「ポイ捨てをした通行者に過料、行政罰2000円払ってもらいますよ、というもの。ごみ箱を設置しない店、最大5万円の過料、対象はこちら渋谷駅、原宿駅、恵比寿駅周辺のコンビニやカフェなどテイクアウトを伴う店や自動販売機の設置業者。来年4月に施行で過料は6月からということになります」と伝えた。

石井は「こういうことですが、野々村さんいかがですか」と質問。野々村は「同じ日本人として恥ずかしいなっていうのはありますし、もうとったらいいと思います、お金」と条例に賛同し「昔みたいに“コラコラおじさん”みたいなおじさんがあんまりいない。もっと配置した方がいいと思いますし、それも（人件費として）お金かかりますから過料でとったお金で見回りもしてもらう」と話した。

そして「私も分かるんですよ。渋谷とかでテイクアウトして『どこに捨てたらいいの』って。やっぱり受け取ってくれないですからお店も。それで一時問題になったのは女子トイレにカップとかあふれたり、缶を捨てるところに無理矢理捨てたりとか、ひどい人だとコインロッカーの空いてるところに詰めたりとか、本当はひとりひとりの問題ですけど、本当は捨てる人が悪いですから、せめて持ち帰れるような袋をくれるとか『責任持って持ち帰ってくださいよ、捨てたらお金とられますから』って言うとか…でも、お金とりだしたら減ると思うんですよ。お金とらえるのいややから」と経験談も交えて語った。

さらに「ちょっといいですか。この前早朝の渋谷、本当に汚いんですよ。曜日もあったのかもしれないんですけど、たまたまタクシーの中から見て、路地とか本当に散乱していて、きたなっ、って思わず言うぐらい、何でこんなんなってるの？って…いろんな店舗の方々が出てきて早朝から掃除をされているんですよ。普段行っている渋谷はこうやってできているんだ、と思った」と渋谷の地元の店の人たちの実態を見て「店の人が気の毒になった」と感想を漏らしていた。