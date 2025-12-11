¼¯Åç¤ÎÁáÀî¡¢½éMVP¡¡J¥ê¡¼¥°¡¢GK¤Ç2¿ÍÌÜ
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼¯Åç¤Î9Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎJ1Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿GKÁáÀîÍ§´ð¡Ê26¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ë½é¤á¤Æµ±¤¤¤¿¡£GK¤Î¼õ¾Þ¤Ï2010Ç¯¤ÎÆêºêÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡£¼¯Åç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï09Ç¯¤Î¾®³Þ¸¶ËþÃË°ÊÍè¡¢4¿ÍÌÜ¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¼¯Åç¤«¤éÁáÀî¤ÈDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê31¡Ë¡¢21¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FW¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡Ê30¡Ë¤ÎºÇÂ¿3¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£2°Ì¤ÎÇð¤«¤éDF¸Å²ìÂÀÍÛ¡Ê27¡Ë¤ÈMF¾®Àô²ÂÊæ¡Ê29¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢Ä®ÅÄ¤ÎFWÁêÇÏÍ¦µª¡Ê28¡Ë¤ä¹Åç¤ÎMFÅÄÃæÁï¡Ê23¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ï¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤¬¼õ¾Þ¡£7·î20Æü¤ÎÇðÀï¤ÇÌó40¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£