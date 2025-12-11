「クレイジーだ」アメリカ・ワシントン州で街一面が冠水…大雨降り続く　イギリス・ヨークでも大規模洪水で住宅が冠水

茶色く濁った水につかった街並み。

9日、大雨に見舞われた、アメリカ・ワシントン州西部のフォールシティーという街の様子です。

川の氾濫により住宅は濁流にのみ込まれ、車は押し流されたまま放置されていました。

同じワシントン州の街オーバーンでは、濁流がすさまじい勢いでガソリンスタンドに流れ込み、一面が水につかりました。

被災地に住む女性は、「私たちの家につながる道路は水につかっている。クレイジーだ。もうひどくなる一方だわ」と目の前の惨状を嘆きました。

ワシントン州とオレゴン州の一部地域に、大きな被害をもたらした大雨。

今後2日間程度、ワシントン州西部で降り続き、深刻な被害をもたらす恐れがあり、現地では厳重な警戒が続いています。

アメリカだけではありません。

大雨による大規模な洪水はイギリスでも発生し、被害が出ています。

イングランド北部にある街ヨークの様子です。

中世の面影を残す美しい街並みは、ほぼ冠水。

テラスも濁流にのみ込まれ、辺り一帯が水没した状態です。

すでに悪天候のピークは過ぎていて、これまでにこの大雨による死者は確認されていないということです。