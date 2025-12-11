県卓球協会会長に就任した河原智氏＝横浜市中区の同協会

県卓球協会会長に、世界選手権金メダリストで元男子日本代表監督の河原智氏（７９）が就任した。７月に元女子日本代表監督の近藤欽司前会長（享年８２）が急逝し、９月から大役を引き受けた河原会長は「近藤さんの思いや方針を受け継ぎながら、神奈川での卓球の普及と強化に務めていきたい」と意欲を示している。

就任直後に滋賀県で開催された国民スポーツ大会で、神奈川は成年女子と少年男子で優勝して競技別の男女総合得点（天皇杯）でも頂点に立った。

河原会長は、地元滋賀との決勝となった成年女子の戦いを「滋賀が点を取るたびに盛り上がる中で、選手たちが本当によく頑張って大接戦で勝つことができた」と振り返る。少年男子で活躍した星槎国際横浜高の川上、伊藤の１年生コンビをたたえた上で、「今後はトップに続く県内各校の選手を底上げしていくことが大切」と課題も挙げ、「来年の連覇を目指していきたい」と力を込めた。

日本卓球協会の都道府県別登録人数は２０２１年度以降、４年連続で神奈川が全国トップ。ただ、１万８千人を超えていた１７〜１９年度をピークに減少傾向にあり、２４年度は１万５７３５人となっている。

河原会長は、教員の働き方改革や指導者不足の影響などで中学、高校の部活動が全体的に縮小して、身近で卓球をプレーできる場が減っていることが競技人口の減少につながっているとの認識を示す。状況を改善するために「月に２、３回卓球をプレーしたり、指導を受けられたりできるような拠点を県内３、４カ所で作りたい」とし、県内の学校や企業、クラブなどに体育館の提供や指導者の協力などを呼びかけていく考えを示した。