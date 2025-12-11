懐かしの“特急食堂車” 譲り受けた愛好者NPOが石川・小松市に大移送 車体修繕へ資金募る
“乗りもののまち”の石川県小松市に、懐かしの列車がやってきました。かつて北陸本線も走っていた特急列車の食堂車が、はるばる東北から運び込まれました。
河合 紗花 記者：
「北陸を走っていた特急こだま型の食堂車が、およそ40年ぶりに地元に帰ってきました」
石川県小松市に搬入されたこちらの車両。
かつて北陸や東北を走っていた旧国鉄の特急列車で、食堂車として使われていました。
現役から退いた後、東北の愛好家の元でしばらくは喫茶店として利用されていましたが、その後、長い期間、野ざらしのまま保管されてきました。
切っ掛けは能登半島地震でした。
列車を所有していた山崎 賢一 さん：
「私たちも経験した三陸沖、東日本大震災、直接私たちは関係なかったんですけど、内陸の人はね、でも親戚とか友達が沿岸にいるから思いは同じです。子どもたちや若い人たちが希望を持てるように役立てればいいかなっていうことでね。復興のためになるなら差し上げますと言ったんですよ」
同じ鉄道愛好家として、たまたま震災の直前に東北まで車両を見にきていた岩谷さんに、譲ることを決めたといいます。
車両がある盛岡から小松まで900キロ近くの道のりを運ぶための費用は、岩谷さんがクラウドファンディングで調達しました。
雨や雪で劣化が進んだ車両を慎重に運び出し、今月6日に盛岡を出発。9日、小松市にたどり着きました。
NPO法人 北国鉄道管理局・岩谷 淳平 代表理事：
「ほんとにほっとしました。文化とか、あるいは思いというものは、デトックスしながらも必ずおいしさ、甘さ、味わいというものが高まってくるはずです。昭和の文化、20世紀の時代というものを紡ぎ続けて、つなぎ続けて、架け橋にしていきたいと思います」
このあと再び、クラウドファンディングで支援を募り、長年の雨風で傷んだ車体の修理にとりかかる予定。
将来は列車の中を見学できるようにしていきたいという岩谷さんの夢は、まだまだ続きます。