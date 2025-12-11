市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

前線が北陸地方を通過中です。落雷などに注意してください。石川県内は、あす12日昼前後まで雪か雨が降るでしょう。



11日夜の予想天気図です。

小野：

前線が北陸地方を通過します。後ろには強い寒気が控えています。



あす12日朝9時の予想天気図です。

小野：

西高東低の冬型の気圧配置です。冷たい風が強めに吹くでしょう。



雨雲、雪雲の予想です。

小野：

石川県内は、昼前後まで雪か雨が降るでしょう。あす12日朝6時までの12時間に降る雪の量は、平地では加賀・能登ともに多いところで1センチの予想です。



気象台の週間予報です。

小野：

雪や雨の日が続くでしょう。あす12日の予想気温、日中はきょう11日より10度以上低い5度です。



市川：

朝も2度の予想ですね。



小野：

きょう11日に発表された1か月予報です。

小野：

1月9日までの傾向です。気温は、来週の土曜日・20日からの1週間は平年よりも高いでしょう。1か月を平均した雪の降る量は、少ない見込みです。