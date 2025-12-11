¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤È¹â¶¶ÂçÊå¤Çà²ò¼áá°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎºÎÅÀ¡Ö¡©¤¬Éâ¤«¤Ö»þ¤¢¤ë¡×¡ÖµÕ¤ËÌÌÇò¤¤¡×
¡¡¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¡Ê£²£°£°£¶Ç¯¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¥¢¥¸¥¢Áª¼ê½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¶¥µ»¤ÎºÎÅÀÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎàËÜ²»á¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤â£±°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤ÆÀâÌÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉ¬Í×¤Ê¶¥µ»¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏàÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎµÕ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£à¤¢¤ì¡©¡¡¤¢¡¢½õ¤«¤Ã¤¿á¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¡©¤¬Éâ¤«¤Ö»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Îý½¬¤Ç¤Ï²¿¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñÂÎÎã¤Ç¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ËþÂ¤·¤¿¤â¤Î¤È·ë²Ì¤È¤Ï¥ê¥ó¥¯¤¬É¬¤º¤·¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤±éµ»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Ë¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤«¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¡£µÕ¤Ë¡Ö·ë¹½ËþÂ¤·¤¿½ÐÍè¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ø»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÏºÎÅÀÊýË¡¤¬¤è¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë·ë¹½Âç¤¤¯¡¢¡ÊÂç²ñ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¹ÓÀî¤µ¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¡Ê£±£°Ç¯¡ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ëÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶ÂçÊå¡Ê£³£¹¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Ãç´Ö¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤È°Õ¸«¤¬¿¿µÕ¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤Ç¤¹¤±¤É¡ÊºÎÅÀÊýË¡¤¬¡Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çà¤Ç¤âÀäÂÐ¤³¤³¾¡¤Ã¤Æ¤ëá¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬àµÕ¤ËÌÌÇò¤¤á¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡ÇÔ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¡Ê½ç°Ì¤ò¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¡Ø£²Ãå¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ë¤â¤¦£²Ãå¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹â¶¶¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£