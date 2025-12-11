戦後80年。テレビ金沢では「いまを、戦前にさせない」をテーマに特集をお伝えしています。米軍により撮影された撃墜される偵察機に、石川県小松市出身の男性が乗っていたことが分かりました。どんな人物だったのか。そして、どんな思いで最期のときを迎えたのか。残された記録から紐解きます。



左の翼から火を噴き、降下していく偵察機。終戦の年の4月30日、沖縄本島の沖合で、米軍のガンカメラが撮影した映像です。





その後、偵察機は海に墜落し、消息は途絶えました。映像を解析したのは、航空戦史を研究する大分県の織田祐輔さん。米軍の映像と日本側に残る記録を照らし合わせながら10年以上研究を続けことしに入り、新たな事実が判明したといいます。

豊の国宇佐市塾・織田 祐輔 さん：

「ここに村田さんの名前があります。その1機の飛行機にこの3人が乗っていて、その後、行方は一切わからないので、戦死したものとみなす(という内容)」



搭乗員の1人、村田外茂次さん。出身は小松市です。



米軍が撮影した、あの偵察機に乗っていたことがわかったのです。



記録によると村田さんは、1941年に飛行予科練習生として茨城県の土浦海軍航空隊に入り、その後、偵察員としての教育を受け、終戦の前の年に実戦部隊に配属されました。



当時、追い詰められた日本は、航空機に乗った隊員もろとも体当たりする特攻作戦を展開。



その標的となる敵戦艦の位置を特定するのが、あの日、村田さんたちに課せられた任務だったのです。



豊の国宇佐市塾・織田 祐輔 さん：

「日本側の記録を見ると、前日にアメリカ艦隊に損害を与えられたので、今日もアメリカ艦隊を発見して、もう一回、特攻攻撃をかけてアメリカ艦隊に損害を与える。そのために彼らは出撃していますので、日本側からはすごい期待をされて出撃されているっていう感じですね」



村田さんが最期に残した電信があります。

「我敵戦闘機ノツイジュウヲ受ク」



敵の攻撃を受けたことを知らせ、その後、消息不明となりました。



豊の国宇佐市塾・織田 祐輔 さん：

「この電文があったからこそ、あの映像に映っているのが村田さんという特定ができたので。この一文の持つ意味は大きいなっていうふうに、私は思っています。最期まで、そういう任務を達成しようとしてたっていうのがわかりますね」



村田さんは、どんな人物だったのでしょうか。



私たちは記録に残されていた住所をたどり、近くに弟が住んでいることを突き止めました。



「テレビ金沢です。よろしくお願いします」

「暑いのにご苦労さんでした」

村田勝次さん82歳。兄の外茂次さんとは18歳、年が離れています。



外茂次さんの弟・村田 勝次 さん：

「私自体は、外茂次は全然知らないんです。母からの話の中で、私は1歳ぐらいだったかね。外茂次が『これが勝次か』って俺の頭をなでてくれたいうて、それだけ知っているだけなんです」



家族の手元には、飛行服を身に着けた外茂次さんの写真が残っていました。



外茂次さんの弟・村田 勝次 さん：

「外茂次の写真を見てると凛々しい顔をしてるなぁと、戦死したいうことは聞いてたからね。自分がパイロットで乗っていると思ったら、通信士の方だと思ってなかったからね」

7人兄弟の次男として生まれた外茂次さん。



家族の中で唯一、戦争で命を落としました。わずか20歳でした。



外茂次さんの弟・村田 勝次 さん：

「父や母もどんな気持ちであれしたのか、わかんないですけどね。もう自分にも子供もいますけどね。やっぱりそんなことがあったらどうだろう。やっぱり子どもは宝物であり、孫はなお、宝物だからね。」



戦死の知らせを受けた家族は、実家の近くに外茂次さんの墓を建てました。



沖縄にある慰霊碑にも、両親や兄弟がたびたび足を運んでいたといいます。



亡くなった後も、家族の心の中には外茂次さんが生き続けていました。

11月。映像を解析した織田さんが弟のもとを訪れました。



豊の国宇佐市塾・織田 祐輔 さん：

「私、織田と申します。すいません。よろしくお願いします」



外茂次さんが、どんなふうに最期を迎えたのか伝えに来たのです。



織田さん：「もうこれが本当に最期の際の映像なんですよ。これが外茂次さんが乗っている機体。もう既に攻撃を受けてて、左側の翼から炎が噴き出てるっていう感じなんですよ。米軍もこの後、海面に機体が落ちて炎上しているのを確認しているという感じなので、この直後にお亡くなりになられた」

勝次さん：「そうですか」



織田さん：「飛行機に積んでいる無線機を操作するのが仕事だったので、本当に最期の瞬間まで、自分の状況をちゃんと克明に基地に無線を打っているということなので、最期まで任務を全うされようとしてたんだなっていうのは、日本側の記録からもわかりました」



勝次さん：「ああ、そうですか。こんな記録が残ってるなんてね。昭和20年でこんなものがあるなんて思いもよらんですね」



戦後80年。初めて知った兄の最期でした。

外茂次さんの弟・村田 勝次 さん：

「日本の人だったら最後まで仕事は成し遂げただろうと、それは外茂次であっても他の人であろうと私は日本人やったら、ましてはこういう戦争のときやったら、なおそうじゃなかったかなと。私はそう思いたいし、そうだと思いますわ」



「きょうはわざわざ兄貴のために来ていただいて、ありがとうございます」



映像が見つかったことを切っ掛けに、勝次さんの娘が慰霊のため沖縄に足を運びました。



戦後80年。戦没者を知る世代はますます少なくなっていきますが、確かにそこにいた証は、家族の中で受け継がれていきます。