【2025年12月上旬】20代に人気の「LINEマンガ」ランキングベスト10 - 最強の拳王が転生!? 新作バトル漫画も上位に
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年11月24日〜12月7日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』(MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)/LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『薬屋のひとりごと』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、12月3日に連載を開始した、20代男性編8位『拳王転生〜最強の拳王がろくでなし公子に転生したら〜』(DONAX(作画)・S2(脚色)・Yu jin sung(原作)/LINEマンガ)。
『拳王転生〜最強の拳王がろくでなし公子に転生したら〜』(DONAX(作画)・S2(脚色)・Yu jin sung(原作)/LINEマンガ)
拳ひとつで江湖を統一した最強の拳王・段雨星。彼はある日、魔道の刺客・剣魔らの襲撃を受けて殺されてしまう。 雨星が死を迎えたその瞬間、遠く離れた九華山の安家に雷が落ちた。 そして目を覚ました時、彼はなぜか銀河商団の第一公子・李真言として転生していたのだった。
自分より優秀な弟たちへのコンプレックスから放蕩生活に明け暮れたせいで、体を壊して安家に送られていた李真言。 段雨星の意識を宿した彼は魔道への復讐を決意し、武功の修行によってたくましい武人に成長していく。 しかし、実家である銀河商団は欧陽世家によって乗っ取られようとしており……拳王の意識を宿した李真言は果たして商団の危機を救うことはできるのか? そして魔道への復讐は?
連載から数日でランキング上位に入った同作、コメントでは「面白そうなのが始まった 続きが気になる楽しみ」「この原作者の作品に外れなし」「原作者は『狂魔回帰』の人だァァァァァ^_^」「絵がいいから見ようかな」と原作者や作画に対する声が続々と寄せられています。現在LINEマンガで25話まで配信中、毎週水曜日に更新されます。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
