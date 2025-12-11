近藤千尋、夫・ジャンポケ太田博久との密着夫婦ショット公開「理想の2人」「雰囲気が良すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの近藤千尋が12月10日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との夫婦ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「雰囲気が良すぎる」芸人夫とのラブラブショット
近藤は「happy birthday my loveeeeee」とつづり、太田との2ショットを投稿。クリスマスツリーが輝く会場で、笑顔で仲睦まじく肩を寄せ合う夫婦の姿を公開している。
この投稿には「素敵な夫婦」「癒やされる」「雰囲気が良すぎる」「理想の2人」「仲の良さが伝わる」「最高のショット」などの反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
