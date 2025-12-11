滝沢眞規子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの滝沢眞規子が12月11日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】47歳3児の母モデル「おかずのレパートリーすごい」ハニーレモンチキン＆チーズおかかご飯弁当

◆滝沢眞規子「ハニーレモンチキン」弁当披露


滝沢は「今日はハニーレモンチキンとチーズおかかご飯です」と記し、手作り弁当の写真を投稿。照りのあるチキンをメインとした弁当を披露した。また、2025年を振り返り「スペインに行ったときなぜかお腹をとても壊して、サグラダファミリアを駆け足で見てしまったことに後悔が残るくらいです」とつづっていた。

◆滝沢眞規子の投稿に「おかずのレパートリーすごい」と反響


この投稿に、ファンからは「いつ見ても美味しそう」「レシピ知りたい」「おかずのレパートリーすごい」「尊敬する」といったコメントが寄せられている。

滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】