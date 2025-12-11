ヨンア、美脚際立つミニ丈姿に「圧倒的美しさ」「オーラすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/11】モデルのヨンアが12月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「圧倒的」美脚際立つミニ丈コーデ
ヨンアは「毎年12月は誕生日の友達も多く、日本に旅行来てくれる友達も多く、イベントが沢山あって毎日ワクワクしてる」とつづり、紅葉した木のそばで撮影したソロショットを投稿。黒のアウターにミニ丈のボトムスを合わせた、美しい脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「見惚れた」「オーラすごい」「小顔すぎる」「圧倒的美しさ」「相変わらず可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
