安藤優子「テーブルいっぱい」海の幸たっぷり夕食公開「豪華すぎる」「冬にぴったり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】キャスターの安藤優子が12月11日、自身のInstagramを更新。品数豊富な夕食を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「テーブルいっぱい」海の幸たっぷり夕食
安藤は「昨日は仕事の途中に全力で買い出し」「手当たり次第買い込んだので、テーブルいっぱい」とつづり、夕食の写真を投稿。「メインは鱈と白子のお鍋」と紹介し、「蛸ぶつ」「鮪のたたき」「鰹たたきとドボン」など海の幸を使った料理がテーブルを埋め尽くすほど並んだ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「豪華すぎる」「全部食べたい」「冬にぴったり」「身体も心もポカポカになりそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
