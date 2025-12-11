今夜から冬の嵐 雨のちドカ雪に警戒を 土日も大荒れか

11日夜から12日にかけて、天気は「激しい雨」から「雪」へと急激に変化する予想です。北日本や東北の日本海側を中心に、冬の嵐となる見込みです。

また、13日（土）から14日（日）にかけて全国的に大荒れとなる予想です。13日（土）は九州から四国、中国などで、14日（日）は未明から四国、近畿、東海、関東甲信、東北を中心に活発な雨雲がかかる予想です。

今夜の雨と雷・土砂災害への注意

現在、発達した低気圧と前線が日本列島を通過しています。

この影響で、北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になっています。11日夜いっぱいは、落雷や突風、急な強い雨に注意が必要です。

上空にマイナス42度以下…今季最強クラスの寒気と大雪

日付が変わる頃から、天気の主役は「雪」に変わります。 雨雲が抜けた後、北日本上空にはマイナス42度以下の非常に強い寒気が流れ込んできます。このため、気温が一気に下がり、雨が雪へと変わるでしょう。

＜予想される降雪量＞関東甲信、北陸、東海でも雪のおそれ

あす12日の夕方にかけて、北日本や東日本の日本海側を中心に、短い時間で一気に雪が積もる「ドカ雪」となるおそれがあります。 12日夕方までの24時間に予想される雪の量をまとめました。

北海道［雪の予想］

日本海側北部・南部 ５０センチ

その後、１３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

日本海側北部・南部 ４０センチ

北海道［風の予想］

１１日から１２日にかけて予想される最大瞬間風速

日本海側 陸上・海上 ２５メートル～３０メートル）

東北地方［雪の予想］

１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北北部山沿い ７０センチ

東北北部平地 ３０センチ

東北地方［風の予想］

１２日に予想される最大瞬間風速

東北北部・南部 陸上・海上 ３０メートル

北陸地方、関東甲信、東海でも雪のおそれがあります。山沿いで雪になった場合、雪による交通障害にも注意が必要です。

注意点まとめ

風も非常に強く、海は大しけとなるでしょう。北日本や北陸では猛吹雪による視界不良に警戒が必要です。 峠越えの車の運転は、冬タイヤの装着はもちろん、チェーンの用意などの備えをしてください。 また、南西諸島でもあすにかけて雨や風が強く、波が高くなる見込みです。

今夜は「雨と落雷」、あすは「大雪と吹雪」。 急激な気象の変化に備え、最新の情報を確認するようにしてください。

日曜は関東甲信、東海、近畿などに活発な雨雲予想

また、土日は全国的に大荒れとなるおそれがあります。では、13日は九州から四国、中国などで、14日は未明から四国、近畿、東海、関東甲信、東北を中心に活発な雨雲がかかる予想です。

では、13日（土）午後から夜にかけて九州・四国・近畿など西日本の太平洋側で、激しい雨と強風の予想です。

では、 東海・関東甲信などで、大雨と強風が予想されています。

では、朝～夕方にかけて東北・北海道で大荒れの予想です。特に北海道の道東方面では、低気圧の発達に伴い、強風と雪または雨が長時間続くシミュレーションとなっています。

シミュレーションは実際の降り方とずれる場合があります。気象台から発表される最新の気象情報に注意してください。

まず11日夜～12日（金）雪シミュレーション雨・風シミュレーション12日（金）～14日（日）

