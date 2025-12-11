明日12日は北日本の日本海側を中心に大雪や吹雪となり、強い風にのって青森県の太平洋側にも雪雲が流れ込むでしょう。交通機関に影響がでる恐れがありますので、最新の情報にご注意ください。地震後最初の土曜日は天気が回復しますが、14日(日)からは再び大荒れとなる恐れがあります。復旧作業などは13日(土)の方がはかどりそうです。

明日12日(金)にかけて吹雪

11日夜から明日12日は、北海道や東北は大雪や吹雪となる恐れがあります。東北は明日朝まで、北海道は明日夜遅くにかけて交通への影響に十分注意が必要です。冬型の気圧配置が強まり、年に何度もないくらいの強い寒気が流れ込むためです。

大雪になるのは日本海側が中心ですが、雪雲が強い風に乗って津軽海峡を渡り、青森県の太平洋側などにも流れ込むでしょう。東北は明日夕方には雪のピークをすぎますが、北海道は明日夜にかけて雪が続きそうです。





【雪 予想24時間降雪量】(12日午後6時まで・多い所)◎東北北部山沿い 70センチ平地 30センチ◎北海道日本海側50センチ【風 予想最大風速(最大瞬間風速)】(12日にかけて)◎東北北部海上 18メートル(30メートル)陸上 15メートル( 〃 )◎北海道日本海側北部陸上 13メートル (25メートル)海上 15メートル ( 〃 )南部陸上 18メートル (30メートル)海上 〃 ( 〃 )

屋外作業は13日(土)がおすすめ 14日(日)から大荒れに

明日12日は気温も大幅に下がり、広く日中も氷点下の真冬日になるでしょう。強い風によって体感温度はさらに低くなりそうです。翌13日(土)の朝にかけて氷点下が続くため、路面の凍結や水道管の凍結にも注意が必要です。



地震後、最初の土曜日は、日中は晴れ間のでる所が多く、復旧作業などがはかどるでしょう。



一方、14日(日)から15日(月)は再び大荒れの恐れがあります。低気圧が発達しながら北日本を通過したあと、冬型の気圧配置が強まるでしょう。

14日(日)の東北は、低気圧の進路がやや北に変わったため、朝晩に雪、日中は雨が降る傾向に変わってきましたが、低気圧の進路によって雪の降る時間や範囲が変わります。今後も最新の予報を確認しましょう。風が強まるのは確定路線ですから、強風や高波には十分にご注意ください。



北海道は14日(日)を中心に湿った雪で、オホーツク海側など道東で大雪・猛吹雪になりやすいパターンです。15日(月)にかけて強い風が続きますので、こちらも最新情報を確認しましょう。

19日(金)以降は晴れて過ごしやすい

19日(金)からはしばらく晴れて、気温は平年を上回る傾向です。八戸や久慈などは最高気温が10度を超える日が多いでしょう。復旧作業は進めやすくなりそうです。積雪が多くなった場合は、屋根からの落雪などにご注意ください。

次に広く天気が崩れるのは23日(火)頃の予想です。