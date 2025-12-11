この1か月間、関東では降水量が極端に少なく、空気の乾燥状態が続いている。明日12日(金)にかけては乾燥状態が続くため、火の取り扱いなどに注意が必要。13日(土)から14日(日)は久しぶりのまとまった雨が降り、ようやく空気が潤う。

関東では記録的な少雨 都心もひと月でたった0.5ミリ

関東地方はこの1か月間、ほとんど雨が降っていません。

昨日10日(水)までの30日間の降水量の平年比は各地ともわずか2%前後で、前橋は0%です。東京都心の降水量は0.5ミリと、1973年(この年は0.0ミリ)に次ぐ少なさとなっています。群馬県の妙義山や神奈川県の日向山では山火事が相次いで発生するなど、空気の乾燥状態が自然にも影響を及ぼしています。





空気の乾燥した状態は、明日12日(金)にかけて続くとみられます。火の取り扱いやインフルエンザなどの感染症に注意が必要です。

早い所では13日(土)夜から雨 14日(日)朝は内陸で雪がまじる可能性も

この空気の乾燥した状態ですが、13日(土)から14日(日)にいったん和らぎそうです。



低気圧が日本海と太平洋沿岸をそれぞれ進む見通しです。関東は13日(土)は天気が下り坂で、南部を中心に早い所では夜から雨が降り出すでしょう。14日(日)は雨の範囲が広がり、関東では久しぶりのまとまった雨となりそうです。沿岸部を中心に風も強まり、横殴りの雨になる所もあるでしょう。内陸では14日(日)の朝にかけて雪がまじる可能性もありますが、降っても一時的で、日中は広く雨となりそうです。

13日(土)は各地で10℃に届かず真冬の寒さに

最高気温は、13日(土)を中心に真冬の寒さとなるでしょう。東京都心では、今季初めて日中も10℃に届かない予想です。昼間も本格的な寒さ対策が必要になりそうです。14日(日)は10℃を上回る所が多くなりますが、風が強まるため、実際の気温よりも寒く感じられるでしょう。寒さで体調を崩さないよう、暖かくしてお過ごしください。