スイス中銀総裁 我々の金融政策は引き続き拡張的

シュレーゲル・スイス中銀（ＳＮＢ）総裁

我々は引き続き状況を注視し、物価安定を維持するために必要に応じて金融政策を調整していく。

低金利は為替レートを通じて効果を発揮する。

中期的なインフレ圧力は前四半期からほとんど変わってない。

我々は必要に応じて為替市場に介入する用意がある。

我々の金融政策は引き続き拡張的である。

不確実性は、前回の評価と比較して、わずかに減少した。

今後数四半期に世界経済は緩やかに成長すると予想している。

しかし、世界経済には依然として大きなリスクが残っており、その中には米国の関税も含まれる。

金融政策は適切である。

