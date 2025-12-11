日本バレーボール協会会長の川合俊一氏（62）が11日、自身のインスタグラムを更新。右足痛のため病院を受診したところ「命を落としかねない事だったと言われた」と診断されたことを告白した。

川合氏は右のふくらはぎに痛みを覚え、翌朝も「痛みは結構酷くなっており、息切れも少しありました」として病院を受診。すると「先生が『これは大変だ、凄い血栓が深部静脈にできている。これが骨盤などにもあると肺や心臓に血栓が飛ぶ可能性があるから、すぐに造影剤を使ったCTができるか問い合わせる』と仰り検査できる場所を探してくださいました」と一大事だったことを明かした。

そして「結局僕の診断は、エコノミークラス症候群の一歩手前？でした。命を落とされる方も年間多数いると聞きました」とし、「移動が多かったり、会議で座りっぱなしが多い僕。その時には脚を動かしたり水分をたくさん摂ることの大切さを改めて認識しました」とつづった。

現状については「昨日またエコー検査をしたら脚の血栓は小さくなっていました」と明かし、「おかげさまで処置して頂いたのが早かったので大事に至らず、入院したり仕事も休む事なく過せています」と伝えた。そして「これは誰にでも起こり得る事です！皆さんもどうぞお気を付け下さい」と呼びかけた。