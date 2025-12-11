久保史緒里にとって、子供の頃に出会い、憧れ、そして自身もメンバーの一員となりアイドルとして約9年にわたり活躍した乃木坂46という存在は、24年におよぶ彼女の人生にとって正しく“青春”そのものだった……11月26日、27日に神奈川・横浜アリーナで開催された『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』を観て、そう強く実感させられた。

2016年9月4日に乃木坂46「3期生オーディション」に合格し、同年12月10日に日本武道館で行われた『乃木坂46 3期生「お見立て会」』にてファンにお披露目された久保だが、彼女が「乃木坂46に入りたい」という思いをより強めたきっかけが、同年4月24日に山形で開催された『乃木坂46 アンダーライブ全国ツアー2016 ～東北シリーズ～』を観覧したことだった。『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』DAY1冒頭ではそんな彼女の歴史を振り返るように、同日から2016年4月24日へと時間がさかのぼっていく。

■“乃木坂46の久保史緒里”としてのこだわり、グループに対する愛

オープニングこそ和傘や扇子などを手にしたメンバーに導かれ、人力車に乗った狐面姿の久保がアリーナ後方から登場する、“狐の嫁入り”を思わせる演出が用意されたが、ライブ本編は「不等号」からスタートするという、久保にとって大きなターニングポイントとなった『乃木坂46 アンダーライブ全国ツアー2016 ～東北シリーズ～』の幕開けと同じ選曲。そこから「生まれたままで」「13日の金曜日」「あの日 僕は咄嗟に嘘をついた」といった初期のアンダー楽曲……久保がいちファンとして乃木坂46を応援していた時代の名曲たちが連発される。

以降も4～6期生の期別曲に久保が加わった“期別ブロック”や、思い入れの強いユニット曲がズラリと並ぶ“ユニットブロック”（ここでは大園桃子、久保、山下美月、与田祐希から成るユニット“いもうと坂”の楽曲「言霊砲」も披露されたが、ついに“いもうと坂”も最後のひとりとなってしまったかと、時の流れを強く実感させられた）、ほかのメンバーがセンターを務め自身はオリジナルポジションに立つ“他メンバーセンター楽曲ブロック”など、彼女のこだわりが随所に感じられる選曲／構成でライブは進行。

また、同日にリリースされたばかりの40thシングル表題曲「ビリヤニ」のライブ初披露や、アンコールでは自身がリスペクトする先輩・生田絵梨花のソロ曲「歳月の轍」をひとりで歌唱する場面も用意され、どこか「乃木坂46を応援していた頃の久保史緒里が、ファンとして観たかったセットリスト」のようにも感じられる、久保の“乃木坂愛”をじっくり堪能できる1日となった。

続くDAY2は前日とまったく異なる演出が用意され、気付くと「シンクロニシティ」以外はまったく被りのないセットリストに驚愕することに。しかも、DAY1の「シンクロニシティ」では同期の梅澤美波がセンターに立ち、久保は初めて選抜入りした際のオリジナルポジションに徹し、DAY2では自身がセンターを務めるという徹底ぶり。2日間に披露されたすべての楽曲に出演するというある種の苦行とも言える演出に、「何も最後の最後に、ここまで自分に鞭打たなくてもいいのに」と心配してしまうほどだった。しかし、このこだわりこそが“乃木坂46の久保史緒里”であり、彼女のグループに対する愛情の表れであり、約9年間にわたる彼女のアイドル人生に対する“けじめ”だったのだろう。そんな「静かな中にもメラメラと燃え上がる青い炎」のような彼女の熱は、公演中も至る場面から感じ取ることができた。

「不眠症」からスタートしたDAY2も「何度目の青空か？」「走れ！Bicycle」「太陽ノック」と初期のヒットシングルが多数用意されたほか、「錆びたコンパス」という意外な選曲もあり、最後に彼女が歌っておきたい、パフォーマンスしておきたい楽曲が詰め込まれているのだなと実感させられる。また、DAY2の公演本編ではMCパートが排除され、着替えのための転換にはこの日のためだけに制作されたドラマ映像が複数用意されていた。『走れメロス』を朗読する映像、学校での合唱コンクールを題材にしたショートドラマ、さらには久保と縁の深い平祐奈や古田新太が特別出演したショートドラマと、どれもクオリティの高い映像ばかりで、ここでしか観られないものだと思うと「なんて贅沢なんだ」とため息が溢れてしまう。

ライブ本編に話題を戻そう。「Never say never」から始まったブロックでは、久保がこれまでに参加したユニット曲の数々が披露されていく。3期生5人で楽しげに歌う「平行線」や、林瑠奈や松尾美佑と歌唱した「雲になればいい」（本来は久保同様に卒業を控えた松尾と、体調不良で休演となってしまった矢久保美緒の3人で歌う予定だった。ここにも彼女のグループ愛が表れている）、現時点でグループに在籍する“新・華の2001年組”（久保、遠藤さくら、賀喜遥香、金川紗耶、佐藤璃果）で送る「価値あるもの」と、どの曲もファンにとっては思い出深いものだったのではないだろうか。

3～6期生をシャッフルした編成で進行する“Wセンター楽曲ブロック”では、久保が吉田綾乃クリスティーとともに中心に立つ「今、話したい誰かがいる」、歌唱力に定評のある林とのWセンターによる「嫉妬の権利」、これからのグループを牽引していくであろう井上和との「ありがちな恋愛」と、選抜／アンダー問わず人気の楽曲が並ぶ。そんな中、シングル表題曲で自身が唯一（W）センターを務めた「人は夢を二度見る」では、卒業した山下美月の代わりを入れることなく久保ひとりでセンターを担うという彼女なりのこだわりも透けて見えた。

また、“アンダーライブブロック”では煽りを豊富に取り入れた「狼に口笛を」、柴田柚菜と林の3人で美しいハーモニーを響かせる「私のために 誰かのために」、鬼気迫る表情を浮かべながらもどこか楽しんでいるようにも見える「日常」（この曲は筆者との過去のインタビューで、久保自身が「忘れられないライブ」として挙げた、彼女が唯一参加したアンダーライブ『乃木坂46 アンダーライブ全国ツアー2018 ～関東シリーズ～』時のアンダー楽曲だ）と、ここにも久保らしさと彼女の乃木坂愛がたっぷり凝縮されていた。

■「最高の9年間でした」ーー有終の美に相応しいパフォーマンスでフィナーレへ

DAY1とは異なる選曲による“期別ブロック”では、「タイムリミット片想い」「絶望の一秒前」「4番目の光」といった後輩たちの楽曲のみならず、1期生の「Against」、2期生の「アナスターシャ」まで披露され、グループの礎を築き上げた卒業メンバーたちへのリスペクトと愛情もにじませる。さらに、3～6期生が勢揃いする「設定温度」のほか、自身にとっての原点である「三番目の風」を3期生5人のみでパフォーマンスすると、ライブはいよいよ佳境へ突入する。

久保がピアノ伴奏をする「きっかけ」から始まる最終ブロックでは、「最後のTight Hug」「君は僕と会わない方がよかったのかな」とセンチメンタルかつエモーショナルなミディアムナンバーを連発。華やかさが際立つ「シンクロニシティ」を経て、久保がセンターを務めた3期生楽曲「僕が手を叩く方へ」では、メンバーとオーディエンスがクラップでひとつになり、感動的な空気の中ライブ本編は終了した。

アンコールは久保の父母からの手紙から始まるのだが、この手紙を代読したのが松本潤と有村架純。かつて久保が出演した大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）で共演したふたりがナレーションを務めていることがわかると、会場からはどよめきの声が湧き起こる。先の映像演出における平祐奈や古田新太の特別出演然り、久保がこの9年間に繋いできた縁がアイドル人生最後の日にこうして明確に形として提示されると、いかに彼女がグループのために外で頑張り続けたのかが理解できたはずだ。

そして、純白のドレスを纏った久保がステージに登場すると、9年間支えてくれた家族やこれまで関わってくれたスタッフ、メンバーやファンへの感謝が伝えられていく。彼女は「皆さんは『乃木坂46になってくれてありがとう』って言ってくれるけど、私はただただ乃木坂46が大好きで、夢のような時間を過ごしていただけで、感謝されるとは思っていませんでした。乃木坂46の久保史緒里を愛してくれて、本当にありがとうございました。決して近道ではない乃木坂人生でしたが、悔いなく卒業することができそうです」と口にすると、卒業に際して制作されたソロナンバー「夢の匂い」を歌唱し、有終の美に相応しいパフォーマンスを届けてくれた。

感傷的な雰囲気も、ほかのメンバーが再登場して「キャラバンは眠らない」「ダンケシェーン」を披露することで、会場は再びポジティブな空気で充満。キャプテンの梅澤が「改めて久保の才能に触れた、それに気付かされた2日間だったと思います。こんなに乃木坂46を愛してきた人に、卒業後もずっと好きでいてもらえるグループになることが新しい目標です」と久保に伝えると、最後は久保の「乃木坂人生最後は、この曲で締めくくりたいです！」という言葉から「思い出ファースト」へ。アリーナ外周を歩きながら、久保は「最高の9年間でした！ ありがとう！」と叫び、これ以上ないほどの笑顔で2日間にわたる『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』はフィナーレを迎えた。

青春のキラキラ、迷いや葛藤、だけど何にも負けない無敵感がダイレクトに表現された2日間は、まさしく久保史緒里そのものだった。久保のアイドル人生を締めくくるものとしてはこれ以上ないほど完璧な内容だったが、それと同時に「乃木坂46というアイドルグループを推し続けたひとりの乃木坂オタク」による“私が作る最強のセットリスト”でもあったのかな……と公演から数日経った今も、筆者はあの2日間の思い出に浸っている。

と同時に、久保が卒業した乃木坂46がここからどんな未来を見せてくれるのかも気になるところ。最新シングル『ビリヤニ』では6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がダブルセンターを務め、早くも“新たな可能性”を見せてくれたが、2026年はこの“新たな可能性”をたくさん感じられる飛躍の1年になってほしい。そう思わずにはいられない。

（文＝西廣智一）