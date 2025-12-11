G大阪vsラチャブリFC スタメン発表
[12.11 ACL2グループF第6節](パナスタ)
※19:00開始
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 31 張奥林
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 35 當野泰生
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 37 中積爲
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
FW 9 林大地
監督
ダニエル・ポヤトス
[ラチャブリFC]
先発
GK 99 カンポン・ファトムアカックル
DF 2 ガブリエル・ムトンボ
DF 3 シジクレイ
DF 27 ジェシー・カラン
DF 91 ジェレミー・コリヌス
MF 6 タナ
MF 8 タナワット・スエンチッタウォン
MF 11 ネゲバ
MF 28 トーサワット・リンワナサティアン
MF 89 ンジヴァ・ラコトハリマララ
FW 7 デニルソン・ジュニオール
控え
GK 97 ウクリット・ウォンミーマ
DF 15 アディソン・プロマラク
DF 19 スポーン・ピーナカーターポー
MF 10 ジャッカパン・ケープロム
MF 16 シワコーン・ジャックプラサート
MF 18 ティーラポン・ヨユーイ
MF 29 キャティサック・ジェウドン
MF 37 クリサナノン・スリスワン
MF 88 チョーティパット・プンケーウ
FW 9 イクサン・ファンディ
監督
ワラウート・スリマカ
※19:00開始
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 31 張奥林
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 35 當野泰生
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 37 中積爲
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
FW 9 林大地
監督
ダニエル・ポヤトス
[ラチャブリFC]
先発
GK 99 カンポン・ファトムアカックル
DF 2 ガブリエル・ムトンボ
DF 3 シジクレイ
DF 27 ジェシー・カラン
DF 91 ジェレミー・コリヌス
MF 6 タナ
MF 8 タナワット・スエンチッタウォン
MF 11 ネゲバ
MF 28 トーサワット・リンワナサティアン
MF 89 ンジヴァ・ラコトハリマララ
FW 7 デニルソン・ジュニオール
控え
GK 97 ウクリット・ウォンミーマ
DF 15 アディソン・プロマラク
DF 19 スポーン・ピーナカーターポー
MF 10 ジャッカパン・ケープロム
MF 16 シワコーン・ジャックプラサート
MF 18 ティーラポン・ヨユーイ
MF 29 キャティサック・ジェウドン
MF 37 クリサナノン・スリスワン
MF 88 チョーティパット・プンケーウ
FW 9 イクサン・ファンディ
監督
ワラウート・スリマカ