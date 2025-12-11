2025年J最優秀ゴール賞は鹿島FWレオ・セアラのロング弾!! 史上初の得点王W受賞
Jリーグは11日、年間表彰式「Jリーグアウォーズ」を開き、最優秀ゴール賞に鹿島アントラーズFWレオ・セアラが7月20日のJ1第24節・柏戦でのゴールが選ばれた。
選出されたのは柏戦の先制ゴール。レオ・セアラは前半5分、センターサークルを過ぎたあたりでルーズボールに反応し、ロングレンジからダイレクトで右足を振り抜くと、シュートは勢いがありながらも華麗な弧を描いてゴールに吸い込まれた。なおこの得点はカシマサッカースタジアムが「メルカリスタジアム」の名称になってからの第1号ゴールだった。
レオ・セアラは今季、J1リーグ戦で21得点を記録し、得点王を初受賞。14年のJリーグ最優秀ゴール賞創設以来、得点王とのダブル受賞は史上初の快挙となった。
レオ・セアラは壇上で「このような素晴らしい賞を受賞できて嬉しく思う。このゴールが決まった時、自分の家族にとってものすごく嬉しい出来事で、子どもができたのがわかったが、不幸なことが起きてしまったので、このゴールは自分にとっても、自分たちの家族にとっても、ものすごく大きい賞になる」とコメントした。
