主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 253( 253)
3月限 277( 277)
TOPIX先物 12月限 42( 42)
3月限 51( 51)
日経225ミニ 12月限 598( 598)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 250( 250)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 17( 17)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1098( 0)
TOPIX先物 12月限 42( 42)
3月限 44( 44)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 300( 300)
3月限 300( 300)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 692( 454)
3月限 402( 256)
TOPIX先物 12月限 62( 62)
3月限 2( 0)
日経225ミニ 12月限 41595( 17287)
1月限 1986( 1204)
2月限 99( 75)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 229( 137)
3月限 390( 242)
日経225ミニ 12月限 19383( 9849)
1月限 842( 388)
2月限 109( 83)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2275( 2275)
1月限 213( 213)
2月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 188( 188)
3月限 327( 327)
TOPIX先物 12月限 17( 17)
3月限 21( 21)
日経225ミニ 12月限 10972( 10972)
1月限 211( 211)
2月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
