　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 253(　　 253)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 277(　　 277)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 598(　　 598)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 250(　　 250)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　17(　　　17)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1098(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　44)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 300(　　 300)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 300(　　 300)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 692(　　 454)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 402(　　 256)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　62(　　　62)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　 41595(　 17287)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1986(　　1204)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　99(　　　75)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 229(　　 137)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 390(　　 242)
日経225ミニ　 　12月限　　　 19383(　　9849)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 842(　　 388)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 109(　　　83)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2275(　　2275)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 213(　　 213)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 188(　　 188)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 327(　　 327)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10972(　 10972)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 211(　　 211)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース