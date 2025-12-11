　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1039(　　1039)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2971(　　1644)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6281(　　4203)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8882(　　5487)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 761(　　 761)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1339(　　 379)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 683(　　 634)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 575(　　 331)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 752(　　 700)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 436(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 209(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 674(　　 238)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 455(　　 192)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3458(　　 562)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1938(　　 734)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3046(　　 272)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 971(　　 851)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 471(　　 471)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 866(　　 240)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 452(　　 382)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2720(　　 720)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 834(　　 834)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1291(　　 622)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1001(　　 705)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1939(　　1727)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1890(　　1876)
日経225ミニ　 　12月限　　　 45141(　 24577)
　　　　　 　 　 1月限　　　　5778(　　3258)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 141(　　　71)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 296(　　 258)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 880(　　 660)
日経225ミニ　 　12月限　　　 20389(　 13739)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1645(　　 735)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　62(　　　28)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2519(　　2519)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 242(　　 242)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　21(　　　21)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 341(　　 341)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 527(　　 527)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18902(　 18902)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 861(　　 861)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　10)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース