主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1039( 1039)
3月限 2971( 1644)
TOPIX先物 12月限 6281( 4203)
3月限 8882( 5487)
日経225ミニ 12月限 761( 761)
1月限 1000( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1339( 379)
3月限 683( 634)
TOPIX先物 12月限 575( 331)
3月限 752( 700)
日経225ミニ 12月限 436( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 209( 0)
3月限 12( 0)
TOPIX先物 12月限 674( 238)
3月限 455( 192)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3458( 562)
3月限 1938( 734)
TOPIX先物 12月限 3046( 272)
3月限 971( 851)
日経225ミニ 12月限 471( 471)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 866( 240)
3月限 452( 382)
TOPIX先物 12月限 2720( 720)
3月限 834( 834)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1291( 622)
3月限 1001( 705)
TOPIX先物 12月限 1939( 1727)
3月限 1890( 1876)
日経225ミニ 12月限 45141( 24577)
1月限 5778( 3258)
2月限 141( 71)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 296( 258)
3月限 880( 660)
日経225ミニ 12月限 20389( 13739)
1月限 1645( 735)
2月限 62( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2519( 2519)
1月限 242( 242)
2月限 21( 21)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 341( 341)
3月限 527( 527)
日経225ミニ 12月限 18902( 18902)
1月限 861( 861)
2月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
