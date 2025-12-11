外国証券 先物取引高情報まとめ（12月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8195( 7415)
3月限 9012( 8262)
TOPIX先物 12月限 2981( 2981)
3月限 7340( 7340)
日経225ミニ 12月限 81356( 81356)
1月限 5176( 5176)
2月限 312( 312)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5719( 4669)
3月限 4024( 2974)
TOPIX先物 12月限 7819( 4653)
3月限 4482( 4482)
日経225ミニ 12月限 64512( 64512)
1月限 2417( 2417)
2月限 243( 243)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 295( 290)
3月限 213( 213)
TOPIX先物 12月限 179( 179)
3月限 228( 228)
日経225ミニ 12月限 147( 147)
1月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1247( 1247)
3月限 2037( 1479)
TOPIX先物 12月限 4116( 2950)
3月限 6155( 3913)
日経225ミニ 12月限 1295( 1295)
1月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 288( 288)
3月限 496( 476)
TOPIX先物 12月限 2206( 2206)
3月限 3018( 3018)
日経225ミニ 12月限 543( 543)
1月限 112( 112)
2月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3045( 3045)
3月限 3079( 3079)
TOPIX先物 12月限 609( 609)
3月限 1512( 1512)
日経225ミニ 12月限 735( 315)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1292( 1287)
3月限 1155( 1155)
TOPIX先物 12月限 1621( 1621)
3月限 2687( 2687)
日経225ミニ 12月限 18506( 18506)
1月限 58( 58)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 543( 543)
3月限 649( 649)
TOPIX先物 12月限 830( 830)
3月限 872( 872)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 178( 58)
TOPIX先物 12月限 21( 21)
3月限 303( 85)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 401( 101)
3月限 412( 112)
TOPIX先物 12月限 2285( 2285)
3月限 2241( 2241)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 67( 67)
TOPIX先物 3月限 36( 36)
日経225ミニ 1月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
