　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8195(　　7415)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9012(　　8262)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2981(　　2981)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7340(　　7340)
日経225ミニ　 　12月限　　　 81356(　 81356)
　　　　　 　 　 1月限　　　　5176(　　5176)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 312(　　 312)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5719(　　4669)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4024(　　2974)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7819(　　4653)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4482(　　4482)
日経225ミニ　 　12月限　　　 64512(　 64512)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2417(　　2417)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 243(　　 243)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 295(　　 290)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 213(　　 213)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 179(　　 179)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 228(　　 228)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 147(　　 147)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1247(　　1247)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2037(　　1479)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4116(　　2950)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6155(　　3913)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1295(　　1295)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 288(　　 288)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 496(　　 476)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2206(　　2206)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3018(　　3018)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 543(　　 543)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 112(　　 112)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3045(　　3045)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3079(　　3079)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 609(　　 609)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1512(　　1512)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 735(　　 315)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1292(　　1287)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1155(　　1155)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1621(　　1621)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2687(　　2687)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18506(　 18506)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　58(　　　58)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 543(　　 543)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 649(　　 649)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 830(　　 830)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 872(　　 872)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 178(　　　58)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 303(　　　85)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 401(　　 101)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 412(　　 112)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2285(　　2285)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2241(　　2241)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　67(　　　67)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース