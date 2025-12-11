　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8224(　　6288)
　　　　　 　 　 3月限　　　 19236(　 17658)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3904(　　3476)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23212(　 22586)
日経225ミニ　 　12月限　　　 40927(　 40927)
　　　　　 　 　 1月限　　　 15997(　 15997)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　87(　　　87)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4454(　　3685)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10593(　　9183)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4681(　　3970)
　　　　　 　 　 3月限　　　 19028(　 18417)
日経225ミニ　 　12月限　　　 30590(　 30590)
　　　　　 　 　 1月限　　　 11516(　 11016)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　89(　　　89)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1063(　　 450)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2136(　　 805)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1125(　　1125)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3958(　　2355)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5004(　　　 4)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2886(　　1410)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4678(　　2574)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10535(　　3974)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13421(　　5687)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2861(　　2861)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1279(　　　29)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1728(　　 476)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3101(　　1235)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5814(　　2614)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9745(　　8039)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1110(　　1110)
　　　　　 　 　 1月限　　　　5253(　　　 3)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1400(　　1200)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2536(　　1979)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2854(　　1944)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4634(　　4574)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 588(　　 588)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1310(　　1278)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3003(　　2286)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2525(　　2525)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9760(　　9760)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9573(　　9573)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 5(　　　 5)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1718(　　1579)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2058(　　1944)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1964(　　1414)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1074(　　1074)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 474(　　 183)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 459(　　 459)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1010(　　 762)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　82(　　　82)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 9(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 282(　　 282)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 109(　　 109)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

