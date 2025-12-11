外国証券 先物取引高情報まとめ（12月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8224( 6288)
3月限 19236( 17658)
TOPIX先物 12月限 3904( 3476)
3月限 23212( 22586)
日経225ミニ 12月限 40927( 40927)
1月限 15997( 15997)
2月限 87( 87)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4454( 3685)
3月限 10593( 9183)
TOPIX先物 12月限 4681( 3970)
3月限 19028( 18417)
日経225ミニ 12月限 30590( 30590)
1月限 11516( 11016)
2月限 89( 89)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1063( 450)
3月限 2136( 805)
TOPIX先物 12月限 1125( 1125)
3月限 3958( 2355)
日経225ミニ 1月限 5004( 4)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2886( 1410)
3月限 4678( 2574)
TOPIX先物 12月限 10535( 3974)
3月限 13421( 5687)
日経225ミニ 12月限 2861( 2861)
1月限 1279( 29)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1728( 476)
3月限 3101( 1235)
TOPIX先物 12月限 5814( 2614)
3月限 9745( 8039)
日経225ミニ 12月限 1110( 1110)
1月限 5253( 3)
2月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1400( 1200)
3月限 2536( 1979)
TOPIX先物 12月限 2854( 1944)
3月限 4634( 4574)
日経225ミニ 12月限 588( 588)
1月限 1000( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1310( 1278)
3月限 3003( 2286)
TOPIX先物 12月限 2525( 2525)
3月限 9760( 9760)
日経225ミニ 12月限 9573( 9573)
1月限 5( 5)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1718( 1579)
3月限 2058( 1944)
TOPIX先物 12月限 1964( 1414)
3月限 1074( 1074)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 474( 183)
TOPIX先物 12月限 459( 459)
3月限 1010( 762)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 82( 82)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9( 0)
TOPIX先物 3月限 282( 282)
日経225ミニ 1月限 109( 109)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
