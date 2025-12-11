「日経225オプション」12月限プット手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
バークレイズ証券 22( 22)
松井証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
バークレイズ証券 29( 29)
SBI証券 25( 11)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 125( 125)
SBI証券 86( 56)
楽天証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 16( 16)
松井証券 14( 14)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 37( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
サスケハナ・ホンコン 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 18( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 344( 344)
三菱UFJeスマート 94( 94)
バークレイズ証券 80( 80)
SBI証券 123( 65)
楽天証券 59( 59)
サスケハナ・ホンコン 51( 51)
松井証券 12( 12)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
バークレイズ証券 22( 22)
松井証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
バークレイズ証券 29( 29)
SBI証券 25( 11)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 125( 125)
SBI証券 86( 56)
楽天証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 16( 16)
松井証券 14( 14)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 37( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
サスケハナ・ホンコン 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 18( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 344( 344)
三菱UFJeスマート 94( 94)
バークレイズ証券 80( 80)
SBI証券 123( 65)
楽天証券 59( 59)
サスケハナ・ホンコン 51( 51)
松井証券 12( 12)