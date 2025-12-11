「日経225オプション」12月限プット手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
フィリップ証券 14( 14)
SBI証券 14( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 265( 215)
SMBC日興証券 70( 70)
SBI証券 55( 27)
広田証券 20( 20)
楽天証券 14( 14)
インタラクティブ証券 11( 11)
松井証券 9( 9)
バークレイズ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
安藤証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 50( 0)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 117( 117)
SBI証券 70( 14)
楽天証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
広田証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 907( 907)
SBI証券 435( 201)
三菱UFJ証券 100( 100)
松井証券 72( 72)
シティグループ証券 69( 69)
楽天証券 69( 69)
安藤証券 47( 47)
モルガンMUFG証券 41( 41)
SMBC日興証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 28( 28)
広田証券 14( 14)
東海東京証券 10( 10)
バークレイズ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 7( 7)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 210( 210)
モルガンMUFG証券 46( 46)
松井証券 28( 28)
楽天証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 7( 7)
岩井コスモ証券 7( 7)
SBI証券 37( 5)
フィリップ証券 4( 4)
