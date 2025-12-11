　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 141(　　91)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　30(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　50(　　 0)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1065(　1065)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 535(　 535)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 669(　 285)
楽天証券　　　　　　　　　　　 210(　 210)
ソシエテジェネラル証券　　　　 204(　 204)
松井証券　　　　　　　　　　　 109(　 109)
ゴールドマン証券　　　　　　　 508(　 108)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　66(　　66)
安藤証券　　　　　　　　　　　　51(　　51)
シティグループ証券　　　　　　　33(　　33)
JPモルガン証券　　　　　　　　　28(　　28)
バークレイズ証券　　　　　　　　26(　　26)
フィリップ証券　　　　　　　　　22(　　22)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　17(　　17)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　14(　　14)
広田証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
インタラクティブ証券　　　　　　14(　　14)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　 7(　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　 7)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 232(　 157)
ゴールドマン証券　　　　　　　　75(　　75)
楽天証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
フィリップ証券　　　　　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　75(　　 0)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 567(　 442)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 200(　 200)
ソシエテジェネラル証券　　　　　79(　　79)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 125(　　75)
野村証券　　　　　　　　　　　　73(　　73)
楽天証券　　　　　　　　　　　　72(　　72)
松井証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
安藤証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)