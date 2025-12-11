「日経225オプション」12月限コール手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 141( 91)
SBI証券 30( 22)
楽天証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 11( 11)
松井証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
フィリップ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
岩井コスモ証券 6( 6)
バークレイズ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
BNPパリバ証券 50( 0)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1065( 1065)
モルガンMUFG証券 535( 535)
SBI証券 669( 285)
楽天証券 210( 210)
ソシエテジェネラル証券 204( 204)
松井証券 109( 109)
ゴールドマン証券 508( 108)
三菱UFJeスマート 66( 66)
安藤証券 51( 51)
シティグループ証券 33( 33)
JPモルガン証券 28( 28)
バークレイズ証券 26( 26)
フィリップ証券 22( 22)
UBS証券 17( 17)
岩井コスモ証券 14( 14)
広田証券 14( 14)
インタラクティブ証券 14( 14)
ビーオブエー証券 8( 8)
三菱UFJ証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 232( 157)
ゴールドマン証券 75( 75)
楽天証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
フィリップ証券 14( 14)
SBI証券 18( 12)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 75( 0)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 567( 442)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 79( 79)
SBI証券 125( 75)
野村証券 73( 73)
楽天証券 72( 72)
松井証券 33( 33)
安藤証券 24( 24)
