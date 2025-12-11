この記事をまとめると ■ポルシェ911の「ターボS」がマイナーチェンジを敢行 ■最高出力が先代比で61馬力アップして711馬力となった ■電動化技術の投入で歴代最強クラスのハイパフォーマンスマシンとなっている

911ターボは次の次元へ

2018年に誕生したポルシェの992型911にマイナーチェンジが施され、続々と新型の992 Gen2（ジェネレーション2）へと進化を果たしている。そして先日は、トップモデルとなる新型「911ターボS」が登場。それは事前の予想をはるかに超えるパフォーマンスを発揮する、驚異のスーパースポーツにほかならなかった。

さまざまな技術的なトピックスを秘める新型911ターボSだが、まず解説しなければならないのは、やはりパワーユニットの構成だろう。それが3.6リッターの水平対向6気筒エンジンを使用するものであることはこれまでと共通だが、ポルシェはそれに「911カレラGTS」で採用した「T-ハイブリッドパワートレイン」を導入。

その核となる電動エキゾーストガスターボチャージャー（eターボ）は、911カレラGTSではシングルで装備されていたのに対して、この新型911ターボSではツインでそれが備えられる。タービンやコンプレッサーはもちろん新設計のものだ。

注目の最高出力は、先代モデルからさらに61馬力が強化され711馬力を達成。ついに700馬力というラインを超えることになった。最大トルクの800Nmという数字に変化はないが、それを2300〜6000rpmの領域でフラットに発揮させることで、実用域の扱いやすさを向上させていることはもちろん、どのような速度域からでも力強い中間加速を実現することが可能になった。

この高性能なエンジンに組み合わされるミッションは、エレクトリックモーターを内蔵する8速のPDKだ。駆動方式はPTM（ポルシェトラクションマネージメント）による4WDで、どのような状況下でも走行中のトラクション性能は常に最適化される。それはドライバーにとって非常に大きな安心感を生み出すことは間違いないだろう。

先代モデルのタイムを14秒上まわる

シャシーには、「ehPDCC」と呼ばれる電気油圧制御式のダイナミックシャシーコントロール機構も標準装備された。コーナリング中のロールを巧みに抑制することで、よりナチュラルで安定した姿勢のコーナリングを演出。加えていかなる速度域においてもフラットな乗り心地を提供するこのシステムは、そのステアリングを握るカスタマーを大いに感動させてくれるに違いない。

ブレーキシステムには、もちろんポルシェ自慢のPCCB（ポルシェセラミックコンポジットブレーキ）が採用されているが、それはさらに強化されているほか、タイヤも新世代のものへと進化を遂げている。タイヤサイズは、フロントは前作と同様の255/35ZR20となるが、リヤはトレッドが10mmワイド化されて325/30ZR21の設定になった。

新型911ターボSのラインアップには、これまでどおりクーペとカブリオレの両ボディが設定されているが、そのデザインにはいずれも最新のエアロダイナミクスコンセプトを導入している。フロントに採用されたクーリングエアフラップや、リヤのアクティブディフューザー、そしてこれも新デザインのリヤフェイシアなどはその代表的なディテールだ。

ドラッグの低減に対する取り組みも積極的で、この911ターボSではすべてのアクティブエアロダイナミクスエレメントが、もっとも効率的なポジションにあるときの空気抵抗係数（Cd値）を、10%も低減しているという。

そしてなにより衝撃的なのは、この新型911ターボSが可能とする運動性能だ。

最高速は322km/hを達成し、0-100km/hはわずかに2.5秒（クーペ）。また、ポルシェが事前に行ったニュルブルクリンクのノルドシュライフェでのラップタイム計測では、先代モデルのそれよりも約14秒速い、7分3秒92を記録したというのだから、そのトータルバランスがいかに優秀で、また異次元の領域に導かれたものであるのかは容易に理解できる。

ちなみに新型ポルシェ911ターボSの受注は、日本でもすでに開始されており、車両本体価格はクーペが3635万円、カブリオレは3941万円（いずれも消費税10%を含む）と発表されている。