ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR常磐線 綾瀬−松戸間上下線ともに運転再開 JR東日本 JR常磐線 綾瀬−松戸間上下線ともに運転再開 JR東日本 JR常磐線 綾瀬−松戸間上下線ともに運転再開 JR東日本 2025年12月11日 18時28分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、12時45分ごろからJR常磐線金町駅で信号装置の故障の影響で、綾瀬駅から松戸駅の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時15分に全線で運転再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 床暖房, 射出成形機, ダイス, 配線, 東京, 静岡, 老人ホーム, 葬儀, フローリング