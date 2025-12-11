気象台は、午後6時27分に、波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市などに発表 11日18:27時点

加賀では12日未明から12日朝まで、能登では12日未明から12日昼前まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□波浪警報【発表】

12日未明から12日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■小松市

□波浪警報【発表】

12日未明から12日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m





■輪島市□波浪警報【発表】12日未明から12日昼前にかけて警戒予想最大波高 5m■珠洲市□波浪警報【発表】12日未明から12日昼前にかけて警戒予想最大波高 5m■加賀市□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m■羽咋市□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m■かほく市□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m■白山市□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m■能美市□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m■内灘町□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m■志賀町□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m■宝達志水町□波浪警報【発表】12日未明から12日朝にかけて警戒予想最大波高 5m