『M-1グランプリ2025』決勝まで10日…“三連単順位予想”の募集開始【商品一覧】
『M-1グランプリ2025』の決勝・敗者復活戦まで残り10日となり、「三連単順位予想キャンペーン」が11日からスタートした。
【画像】『M-1グランプリ2025』決勝戦直後の「大反省会」MCは川島明
公式Xをフォローして応募できる。ファイナリスト9組と敗者復活枠の計10組から1位、2位、3位を予想し、見事「三連単」を命中させた人の中から抽選でオリジナル賞品が当たる。
商品：
M-1グランプリ2025 ポスター 5名
M-1グランプリ2025 ロゴキャップ 10名
ネックストラップ＆チケットホルダー 30名
M-1グランプリ2025 ステッカー 50名
『M-1グランプリ2025』決勝・敗者復活は、12月21日に放送（敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）。敗者復活から決勝まで、約7時間ぶっ通しの生放送で届ける。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCには、陣内智則と齊藤京子が務める（ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継）。
■ファイナリスト
ドンデコルテ
エバース
ヨネダ2000
豪快キャプテン
ヤーレンズ
真空ジェシカ
めぞん
ママタルト
たくろう
■敗者復活進出者
ミカボ／センチネル／おおぞらモード／ネコニスズ／TCクラクション／生姜猫／ひつじねいり／豆鉄砲／大王／黒帯／カナメストーン／20世紀／例えば炎／今夜も星が綺麗／イチゴ／スタミナパン／ドーナツ・ピーナツ／ゼロカラン／カベポスター／フランツ／ミキ
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
