「“蜂の巣”になるところでした」プリンセス天功、アラブの王に招かれ命の危機！
都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#8が9日に放送された。#8では、“真実だとしたら怖すぎる ヒトコワ都市伝説SP”を開催。小木博明（おぎやはぎ）、「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太、みりちゃむらがゲスト出演したほか、「闇の解説員」として瓜田純士、岡野陽一、プリンセス天功らが登場し、元暴力団員・国際ジャーナリスト・芸人・世界的イリュージョニストといった異なる背景を持つ面々が、それぞれが実際に体験した“人間の怖さ”を赤裸々に語った。
【写真】貴重！ 地上波でマジックを披露するプリンセス天功
この番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が披露したのは、かつてアラブの王様に招かれ参加した誕生日パーティーでのヒトコワエピソード。王様からのリクエストに応え、“刃物を使ったパフォーマンス”を披露したという。ショーの前、王様のSPたちからは「私たちは王様を守るためにいます。でも、プリンセス天功様のことも守ります」と説明されたという天功。しかし、ショーの途中、振り付けで刀を王の方に向けたその瞬間、王を囲む約100人のSPが一斉にポケットから銃を抜き、天功に照準を向けたと言います。「もう、“蜂の巣”になるところでしたよ」と苦笑混じりに振り返り、「私のことも守るって言ってたのに！」「人は怖いなぁ…って思いました」と静かに語る天功に、スタジオは大爆笑。
さらに、気になるギャラの話題に移ると、天功が「王様の時は“油田”をいただきました」とサラッと告白。これには一同が「油田！？」「なにそれ！？」と大騒ぎで、最後までスケール感の違う“異次元のヒトコワ”体験に、スタジオは拍手と笑いに包まれていた。
ほかにも出演者たちのリアルなヒトコワ実体験が続出した『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#8はABEMAで見逃し配信中。
