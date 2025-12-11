“アウトローのカリスマ”瓜田純士、刑務所内で心許した“とんでもないヤツ”の正体に騒然
都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#8が9日に放送された。#8では、“真実だとしたら怖すぎる ヒトコワ都市伝説SP”を開催。小木博明（おぎやはぎ）、「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太、みりちゃむらがゲスト出演したほか、「闇の解説員」として瓜田純士、岡野陽一、プリンセス天功らが登場し、元暴力団員・国際ジャーナリスト・芸人・世界的イリュージョニストといった異なる背景を持つ面々が、それぞれが実際に体験した“人間の怖さ”を赤裸々に語った。
【写真】顔の入れ墨がすごい瓜田純士
この番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
新宿歌舞伎町出身で17歳から10年間、暴力団に所属。裏社会を知り尽くす“アウトローのカリスマ”瓜田純士が語ったのは、自身が23歳で服役した“全国で唯一の刑務所内の学校がある”松本少年刑務所での出来事。その学校・桐分校には、厳しい審査を潜り抜けたものしか通えず、瓜田が出会った桐分校の生徒も、大人しく真面目な雰囲気だったという。その青年を「何かあったら俺が守ってやる」と目をかけていたという瓜田。彼も、受刑者の中で大人気だった“さつまいものおかず”を自分のトレーに多く乗せてくれたりと、密かに懐いている様子もあったため、瓜田はさらに“守ってやりたい”と、自分の連絡先を書いて渡してしまったそう。
しかしその青年がある日突然姿を消すことに。数日後、別の工場の受刑者から「お前、とんでもないヤツに関わったな」「今までの中でもケタ違いだ」と耳打ちされた瓜田。そして後日、彼が“ある大使館を火炎瓶で焼き討ちにした犯人”であり、懲役20年以上の刑が確定していた人物だったという事実が判明。さらに東京大学出身の秀才で、家宅捜索では“ナパーム製造の痕跡”まで見つかっていたという衝撃の正体に、スタジオは「こわ！」と騒然とする。
また続けて、「その時、連絡先を渡したことに気づいて、“恩返しで刑務所を爆破させて僕を逃すとかしたらどうしよう。もう出れるタイミングだったのに！”って焦った」と語り、笑いを誘った瓜田。瓜田の異色すぎるエピソードに、スタジオからは「入り込んじゃいましたね」「ちょっとしたショートフィルムでした」という声が上がっていた。
さらに瓜田は、日本を揺るがせた“オウム真理教事件”にまつわるヒトコワ体験も披露。「地下鉄サリン事件」の当日、偶然居合わせた現場での出来事、実家の近隣にできた“オウム系列のラーメン屋”など、“オウム真理教”にまつわる出来事や、身近にあった奇妙なつながりについて触れる瓜田。そして、“オウム真理教”の一連の事件の重要人物と急接近することに！？果たして、瓜田が“間接的に接近してしまっていた”存在とは――？その結末に、スタジオは息をのむような静けさに包まれていた。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#8はABEMAで見逃し配信中。
