毎週金曜深夜24時12分～放送中！主演・橋本将生（timelesz）　『ひと夏の共犯者』最終回の翌週12月26日(金)に特別編（第13話）の放送が決定！明日、12月12日(金)はドラマ第11話＆一夜限りの「特別番組」の豪華２本立て！橋本将生＆恒松祐里が撮影秘話を語り尽くす！

ドラマ24







最終回の翌週12月26日(金)に

特別編（第13話）の放送が決定！

巧巳と澪、そして眞希が出会うまでの“前日譚”、

さらに最終回のその先まで描いたオリジナルエピソード！

明日、12月12日(金)は

ドラマ第11話＆一夜限りの「特別番組」の豪華２本立て！

橋本将生＆恒松祐里が撮影秘話を語り尽くす！

テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送中です。

原作は、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」（テレ東）、「ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。

第１話の見逃し配信再生回数が、配信開始から４日間(10/4～10/7)で100万回（※TVer DATA MARKETINGにて算出、TVer・ネットもテレ東・Leminoの合計値）を突破し、TVerランキング1位（総合・ドラマ部門）を記録するなど鮮烈なスタートを切った本作。その後も、巧巳（橋本将生）と澪（恒松祐里）、そしてもう1つの人格・眞希による予測不能な“愛の逃避行”は、回を重ねるごとに緊迫度を増しています。警察の捜査網が着実に2人へ迫る中、それでも互いを守り抜こうとする切ない姿や、次々と明かされる衝撃の真実に、SNSでは「毎話心が締め付けられる」、「結末が気になって眠れない」といった熱い感想が続出。クライマックスを目前に控え、その盛り上がりは最高潮に達しています。

そしてこの度、12月26日（金）に「特別編（第13話）」の放送が決定！12月19日（金）に放送する最終回（第12話）の翌週にお届けするのは、物語の“原点”、そして最終回のその後を描く完全オリジナルエピソード。夢も目標も見失っていた大学時代の巧巳が、なぜ澪、そして眞希に惹かれ、運命を共にすることになったのか――。暗闇の中で希望の光を見つけるまでの日々を丁寧に紡ぎます。アイドルグループ・AMELのライブ会場で視線が交錯したあの日。運命の歯車が動き出した、その“瞬間”の物語が紐解かれます！

また、最終回直前となる明日12月12日（金）には、第11話の放送に加え、「撮影㊙エピソード満載！最終回直前SP」と題した特別番組の放送も決定しています。ドラマ本編の直後、深夜24時42分から放送されるこの特別番組では、橋本将生＆恒松祐里がここまでのドラマを振り返り、2人が選ぶ「○○なシーンベスト３」を大公開。撮影の裏話やメイキング映像、思わず笑ってしまったエピソードなど、ここでしか見られない貴重なコンテンツが満載です。

©「ひと夏の共犯者」製作委員会

12月5日（金）放送の第10話では、刑事・塔堂（萩原聖人）の執念の捜査により、ついに隠れ家を特定されてしまった巧巳と眞希。張り詰めた緊張感が漂う中、物語は一気に加速します。第11話では、警察の突入という絶体絶命の危機から幕を開けます。２人はバイクで決死の逃避行を図るも、巧巳と眞希の関係、そして自身の残酷な運命を予感して精神状態が限界を迎えた澪は、「もう眞希は出さない」と訴える。

一方、警察では愛衣那（永瀬莉子）が事件当日の真実を語り始め、全ての謎が明らかになろうとしていた。逃避行の果てに、眞希が巧巳に告げた「最後にどうしても見たい景色」とは――？ 逃げ場のない愛の行方が描かれる「最終章」、愛と罪が交錯する逃避行ラブサスペンスは、最後まで一瞬たりとも見逃せません！

警察突入、追い詰められた2人の運命は！？そして明かされる「眞希」の最期の願い。

ついに最終章！緊迫の第11話、放送をお楽しみに！

©「ひと夏の共犯者」製作委員会

≪第11話あらすじ≫

刑事・塔堂（萩原聖人）に見つかり、ついに沙嶋の家に突撃を受けた巧巳（橋本将生）と眞希（恒松祐里）は、二人で逃げようとバイクを走らせ別荘に辿り着く。自分の過去全てを知ってしまった不安定な澪は、もう一つの人格・眞希と度々入れ替わるようになっていた。澪は、巧巳に自分の想いを告げるが――。一方、取り調べを受ける愛衣那（永瀬莉子）は塔堂に事件当日のことも打ち明けてしまい…。そして眞希は、巧巳に「最後にどうしても見たい景色がある」と伝え――。

【放送スケジュール】

第11話 「もう終わりにしよう」 12月12日（金）深夜24時12分～

特別番組「撮影㊙エピソード満載！最終回直前SP」 12月12日（金）深夜24時42分～

最終回（第12話）「逃避行の果てに２人は…」 12月19日（金）深夜24時12分～

特別編（第13話）「君と出会った日のこと」 12月26日（金）深夜24時42分～



＼ネットもテレ東・TVer・Leminoで第１話～第3話、最新話を無料配信中！／



「ひと夏の共犯者」

■第1話

https://tver.jp/episodes/epvrou746l

■第２話

https://tver.jp/episodes/epurz9csp7

■第３話

https://tver.jp/episodes/epnh09dk2m



≪イントロダクション≫

大学3年生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、アイドルグループAMELのMIOこと片桐澪（恒松祐里）を推していた。その笑顔は、日々の支えだった。しかし、人気ミュージシャン・海斗（浅野竣哉）との熱愛報道を知り、ショックを受ける。心の傷を癒やすために訪れた田舎の亡き祖父の家の前で、巧巳は偶然、行くあてがなく雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しアイドルとの同居生活が始まる。一緒に過ごす中で、巧巳は澪の中にもう１つの人格「眞希」がいることに気が付く。そして「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。信じたいのに、疑わずにいられない。そして、巧巳は眞希に翻弄されながらも、愛ゆえに踏み出す。「最愛の推し」を守るために、そして共犯者になるために。これは、“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンス。

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「ひと夏の共犯者」

【放送日時】

毎週金曜深夜24時12分～24時42分

【放送局】

【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

毎週火曜 深夜24時00分～24時30分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srpdqwxbuc

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/hitonatsu/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京「ひと夏の共犯者」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京刊)

【主演】

【出演】

橋本将生（timelesz）

恒松祐里 永瀬莉子 石川瑠華 丈太郎 ／ 柾木玲弥 萩原聖人

【脚本】

開真理 守口悠介

【監督】

八重樫風雅 渡邉裕也 佐藤リョウ

【音楽】

【主題歌】

【エンディング】

佐久間奏

timelesz「Limited Nights」（Over The Top）

カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Give in」（CLWP Records）

【チーフプロデューサー】

祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】

藤田絵里花（テレビ東京）山下宏樹（PROTX) 難波裕介（PROTX)

【協力プロデューサー】

元村次宏（東通企画）

【制作】

テレビ東京 PROTX

【製作著作】

「ひと夏の共犯者」製作委員会

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/hitonatsu/

【公式X】

@tx_hitonatsu https://x.com/tx_hitonatsu

【公式Instagram】

@tx_hitonatsu https://www.instagram.com/tx_hitonatsu

【公式TikTok】

@tx_hitonatsu https://www.tiktok.com/@tx_hitonatsu

【ハッシュタグ】

＃ひと夏の共犯者 ＃ドラマひと夏