橋本将生主演『ひと夏の共犯者』、最終回の翌週に特別編の放送が決定 巧巳と澪、そして眞希が出会うまでの“前日譚”を描く
橋本将生（timelesz）主演ドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）で、最終回の翌週12月26日に特別編（第13話）が放送されることが決まった。巧巳と澪、そして眞希が出会うまでの“前日譚（たん）”、さらに最終回のその先までをオリジナルエピソードで描く。
【写真】『ひと夏の共犯者』特別編（13話）の場面写真が公開
テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画を実写化する本作は、“幻の愛”に溺れた男が落ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンス。
大学3年生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、アイドルグループ・AMELのMIOこと片桐澪（恒松祐里）を推していた。その笑顔は日々の支えだった。しかし、人気ミュージシャン・海斗（浅野竣哉）との熱愛報道を知り、ショックを受ける。心の傷を癒やすために訪れた田舎の亡き祖父の家の前で、巧巳は偶然、行くあてがなく雨にぬれた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しアイドルとの同居生活が始まる。一緒に過ごす中で、巧巳は澪の中にもう一つの人格「眞希」がいることに気づく。そして「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。信じたいのに、疑わずにいられない。そして、巧巳は眞希にほんろうされながらも、愛ゆえに踏み出す。「最愛の推し」を守るために、そして共犯者になるために。
最終回（第12話）の翌週、12月19日に放送される特別編（第13話）は、物語の“原点”、そして最終回のその後を描く完全オリジナルエピソード。夢も目標も見失っていた大学時代の巧巳が、なぜ澪、そして眞希に引かれ、運命を共にすることになったのか―。暗闇の中で希望の光を見つけるまでの日々を丁寧に紡ぐ。アイドルグループ・AMELのライブ会場で視線が交錯したあの日。運命の歯車が動き出した、その“瞬間”の物語がひもとかれる。
また、最終回直前となるあす12月12日には、第11話の放送に加え、『撮影マル秘エピソード満載！最終回直前SP』と題した特別番組の放送も決定している。ドラマ本編の直後、24時42分から放送されるこの特別番組では、橋本将生＆恒松祐里がここまでのドラマを振り返り、2人が選ぶ「○○なシーンベスト3」を公開。撮影の裏話やメイキング映像、思わず笑ってしまったエピソードなど、ここでしか見られないコンテンツが満載だ。
12月5日放送の第10話では、刑事・塔堂（萩原聖人）の執念の捜査により、ついに隠れ家を特定されてしまった巧巳と眞希。張り詰めた緊張感が漂う中、物語は一気に加速する。
第11話では、警察の突入という絶体絶命の危機から幕を開ける。2人はバイクで決死の逃避行を図るも、巧巳と眞希の関係、そして自身の残酷な運命を予感して精神状態が限界を迎えた澪は、「もう眞希は出さない」と訴える。
一方、警察では愛衣那（永瀬莉子）が事件当日の真実を語り始め、全ての謎が明らかになろうとしていた。逃避行の果てに、眞希が巧巳に告げた「最後にどうしても見たい景色」とは―？
ドラマ24『ひと夏の共犯者』は、テレビ東京系にて毎週金曜24時12分放送。
