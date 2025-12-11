王林、タイトなノースリーブ姿が「美しすぎ」「スタイル抜群」「ライン綺麗」と絶賛の声
タレントの王林が11日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
今回は「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と、近影を投稿。タイトなノースリーブも着用しており、ファンからは「ライン綺麗」「可愛すぎる」などの反響が集まった。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」インスタグラム（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
今回は「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と、近影を投稿。タイトなノースリーブも着用しており、ファンからは「ライン綺麗」「可愛すぎる」などの反響が集まった。
引用：「王林」インスタグラム（@ourin_ringoooo）