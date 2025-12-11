まさかのフィルム型デジカメが登場！ パトローネを忠実に模した「OPT100 Neo Film」
35mmフィルムカメラで使われているパトローネの形をしたトイデジタルカメラ「OPT100 Neo Film」が登場。まさかの形状ながら、ちゃんと液晶パネルも搭載しており、実用性は意外と高そう。シンシアが販売し、直販価格は5,940円。
パトローネを忠実に模したトイデジカメ「OPT100 Neo Film」。レンズやフラッシュが見える
懐かしの透明なフィルムケースがケースとして付属する
特徴的なのは、見た目を再現しているだけでなく、フィルムケースに似せた専用ケースや電源投入時の起動サウンドなど、細部にわたってフィルムカメラらしさを演出している点。撮影解像度は静止画・動画ともに3760×2128ピクセル、感度はISO1500固定。microSDカード(最大32GB)に保存する。
製品のパッケージ
デザインは3種類を用意する
背面に液晶パネルを搭載する
充電式のバッテリーを内蔵する。本体サイズは幅47.2×高さ25×奥行き25mm、重さは約25g。
描写はザ・トイデジカメといった雰囲気
本体のデザインはクラシックな印象で好ましい
